Скачать
Пятница, 12.07.2019
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
У Зеленского изучат возможность сокращения количества нардепов
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Порошенко раскритиковал "новую люстрацию" Зеленского
Ярмоленко прокомментировал свое возвращение на поле
Ярмоленко прокомментировал свое возвращение на поле
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери
Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери

СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились
14:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Знаменитая супермодель и гитарист группы Tokio Hotel поженились еще 5 месяцев назад.

Произошло это еще 22 февраля 2019 года.

Почти полгода пара держала узаконивание своих отношений в секрете, пока портал TMZ не получил информацию из своих источников. 

Инсайдеры отмечают, что пару в день их бракосочетания видели вместе в ресторане. Клум вспоминала о том, что этот день – памятный для пары. Где состоялось бракосочетание и кто был на событии – неизвестно, однако то, что влюбленным удалось сохранить в тайне такую деталь личной жизни в течение стольких месяцев – это факт.

Просмотрев фотографии на Instagram-странице Хайди, можно заметить, что на следующий день после их бракосочетания, 23 февраля, Хайди опубликовала романтическое фото.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Heute vor einem Jahr ......

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 Хайди Клум посетила благотворительный вечер в Париже: наряд модели

На нем она ела лапшу вместе со своим любимым на фоне роскошного букета роз. "Год назад сегодня", – говорится в сообщении. Возможно, в годовщину какого-то особого для них события они и решили узаконить свои отношения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Модель, Хайди Клум, Гитарист, Том Каулитц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем Петра и Павла в стихах
02 Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
03 Гороскоп на сегодня, 12 июля 2019: все знаки Зодиака
04 День Петра и Павла 2019: лучшие поздравления в прозе и стихах
05 Сегодня день Петра и Павла: история и традиции праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
НАТО обратило внимание ВРУ на 5 приоритетных законопроектов
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Открыт конкурс на главу Госгеокадастра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Мост или отставка: Зеленский договорился с мэром Днепра
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Знаменитый украинский дизайнер ждет первенца: нежное фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь