СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

Произошло это еще 22 февраля 2019 года.
Почти полгода пара держала узаконивание своих отношений в секрете, пока портал TMZ не получил информацию из своих источников.
Инсайдеры отмечают, что пару в день их бракосочетания видели вместе в ресторане. Клум вспоминала о том, что этот день – памятный для пары. Где состоялось бракосочетание и кто был на событии – неизвестно, однако то, что влюбленным удалось сохранить в тайне такую деталь личной жизни в течение стольких месяцев – это факт.
Просмотрев фотографии на Instagram-странице Хайди, можно заметить, что на следующий день после их бракосочетания, 23 февраля, Хайди опубликовала романтическое фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На нем она ела лапшу вместе со своим любимым на фоне роскошного букета роз. "Год назад сегодня", – говорится в сообщении. Возможно, в годовщину какого-то особого для них события они и решили узаконить свои отношения.