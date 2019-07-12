СМИ: Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились

Новости шоу бизнеса: Знаменитая супермодель и гитарист группы Tokio Hotel поженились еще 5 месяцев назад.

Произошло это еще 22 февраля 2019 года.

Почти полгода пара держала узаконивание своих отношений в секрете, пока портал TMZ не получил информацию из своих источников.

Инсайдеры отмечают, что пару в день их бракосочетания видели вместе в ресторане. Клум вспоминала о том, что этот день – памятный для пары. Где состоялось бракосочетание и кто был на событии – неизвестно, однако то, что влюбленным удалось сохранить в тайне такую деталь личной жизни в течение стольких месяцев – это факт.

Просмотрев фотографии на Instagram-странице Хайди, можно заметить, что на следующий день после их бракосочетания, 23 февраля, Хайди опубликовала романтическое фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Heute vor einem Jahr ...... Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 22 Фев 2019 в 3:43 PST

На нем она ела лапшу вместе со своим любимым на фоне роскошного букета роз. "Год назад сегодня", – говорится в сообщении. Возможно, в годовщину какого-то особого для них события они и решили узаконить свои отношения.