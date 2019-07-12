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Звезда "Отчаянных домохозяек" пришла в форму после родов

Звезда "Отчаянных домохозяек" пришла в форму после родов
17:20 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 44-летняя Ева Лонгория не спешила бежать в спортзал и сидеть на жестких диетах.

Актриса наслаждалась жизнью, общением с семьей и новым статусом. Но спустя год звезда все же вернулась к своим привычным параметрам.

Год назад звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория впервые стала мамой - актриса родила сына Сантьяго Энрике Бастона от своего супруга Хосе. Стремительно худеть, как это делали многие ее коллеги по цеху, знаменитость не торопилась.

Напротив, Лонгория посвятила себя материнству. Про светскую жизнь она тоже не забывала и появлялась на мероприятиях в облегающих нарядах, которые только подчеркивали ее округлившиеся формы.

 
 
 
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Baby mohawk

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Сейчас Ева вернула себе былую стройную фигуру, и не стесняется делиться результатом с поклонниками. Она выкладывает в Инстаграм фотографии в купальнике, а на днях и папарацци подловили звезду в испанском городе Марбелья, где Ева отдыхает с мужем и сыном.

 
 
 
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#VacationMode

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

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Напомним, Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Для Евы этот брак стал уже третьим: звезда была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. После расставания со вторым супругом Лонгория говорила, что не хочет рожать ребенка для себя: роль матери-одиночки ее совсем не радует. Актриса ждала подходящего кандидата, который смог бы стать хорошим мужем и прекрасным отцом. Дождалась!

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Фигура, Ева Лонгория, Американская актриса.
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