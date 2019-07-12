Кайли Дженнер хочет забеременеть уже к концу 2019 года

Новости шоу бизнеса: Через месяц Кайли Дженнер исполнится 22 года.

В этом возрасте у младшей представительницы телесемейства есть своя собственная бьюти-империя, звание самой молодой женщины-миллиардера и сумма с соответствующим количеством нулей на банковском счете, дружная семья, любимый человек и обожаемая дочка. О чем еще можно мечтать? Если только о сыночке. И Кайли над этим активно работает.

Как сообщают журналисты The Sun, к концу 2019-го Кайли Дженнер планирует забеременеть во второй раз. Об этом им любезно рассказал инсайдер, пожелавший остаться неизвестным. По словам анонима, молодая мать мечтает, чтобы у Сторми, которой следующей зимой исполнится два года, и ее братика (или сестрички) была небольшая разница в возрасте.

У Кардашьянов это семейное! Кортни рожала детей с перерывом в три года, у детей Ким тоже примерно трехлетняя разница в возрасте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mini me Публикация от Kylie (@kyliejenner) 29 Июн 2019 в 7:16 PDT

Прав ли инсайдер или нет, мы узнаем нескоро. Даже если Кайли и правда окажется в положении до конца года, вряд ли она тут же побежит сообщать об этом в Инстаграме. Напомним, о первой беременности Дженнер стало известно только в день рождения малышки Сторми.

Уточним, что на данный момент семейство Кардашьян-Дженнер насчитывает 17 человек в возрасте от одного месяца до 84 лет. В скором времени их может стать уже восемнадцать!