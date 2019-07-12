Молодая возлюбленная Виктора Павлика поделилась нежным снимков

Новости шоу бизнеса: Встречу с Екатериной в одном из отелей Николаева музыкант называет судьбой.

Девушка украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась в соцсети милым совместным фото с артистом.

"И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости", - написала девушка на личной странице в Instagram, приложив к посту снимок на котором обнимает 53-летнего Павлика. Как ранее рассказала нам Екатерина, с артистом они состоят в отношениях уже около трех лет.

Судя по всему, Виктор Павлик и Катерина Репяхова сейчас в дороге - артист выступает с концертами по городам Украины. В Instagram девушки каждый день появляются свежие видео, на которых пара отмечается в новых городах и населенных пунктах.

Фото активно набирает лайки и комментарии фолловеров. Под снимком влюбленным желают искреннего счастья, а также советуют не обращать внимания на критику и язвительные фразы в их адрес.