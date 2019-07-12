"Ему не хватает знаний": инсайдеры о рабочей стажировке Бруклина Бекхэма

Новости шоу бизнеса: Бруклин Бекхэм - большой любитель фотографии.

К своим 20 годам он успел поработать на крупные бренды и даже выпустить книгу со своими работами. Однако, по словам инсайдеров, на стажировке у легендарного фотографа Рэнкина он проявил себя не лучшим образом.

В прошлом году Бруклин бросил курс по фотографии в Parsons School of Design, что негативно сказалось на его профессиональных навыках. Точнее будет сказать, что навыков у него нет совсем. По словам инсайдеров, он не в состоянии правильно настроить свет и камеру. "Все знали, что работа Бекхэма нуждается в настройке, но никто не подозревал, что он не умеет выполнять простейшие задачи. Все возлагали на него большие надежды, так что это было не лучшее начало. Ему не хватает знаний, но он пытается компенсировать это энтузиазмом", - поделились с изданием The Sun коллеги звезды.

Стоит отметить, что книга What I See ("Что я вижу"), выпущенная им в 2017 году, была раскритикована и названа тщеславной. Неудивительно, ведь она представляла собой собрание снимков, на которых его семья была запечатлена в роскошных отелях и на вечеринках. Он также снимал для модного бренда Burberry, фотографировал Софи Тернер и возлюбленную Хану Кросс, однако ни одна его работа не была удостоена особого внимания.

"Лучше всего Бруклин умеет нажимать на кнопку. К счастью, его пока никто не посылает приготовить чай, но для некоторых искушение нарастает. Для команды это стало чем-то вроде шутки", - рассказали инсайдеры.