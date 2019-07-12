Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде

Интересно то, что поклонники представительницы Белого дома могут легко повторить ее образ, выбрав похожие атрибуты гардероба даже с демократичных марок.
Так, для деловой встречи в Белом доме дочь президента США надела лаконичное платье с юбкой-плиссе королевского синего цвета. Платье идеально подчеркнуло стройную фигуру женщины.
Снимок опубликовал нигерийский экономист Тони Элумелу на своей странице в Instagram. "Насыщенный рабочий день в Белом доме с Иванкой Трамп", – добавил в подписи предприниматель.
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Busy day at the #WhiteHouse with @ivankatrump #ivankatrump #donaldtrump #washingtondc #Africapitalism #TOEWay #partnerships #USAfrica
Интересно то, что Иванка решила не надевать классические лодочки на каблуке, а предпочла удобные черные мюли.