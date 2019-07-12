Иванка Трамп на деловой встрече в лаконичном наряде

Новости шоу бизнеса: Чаще всего Иванка выбирает простой и удобный наряд, который обязательно должен выглядеть элегантным и аккуратным.

Интересно то, что поклонники представительницы Белого дома могут легко повторить ее образ, выбрав похожие атрибуты гардероба даже с демократичных марок.

Так, для деловой встречи в Белом доме дочь президента США надела лаконичное платье с юбкой-плиссе королевского синего цвета. Платье идеально подчеркнуло стройную фигуру женщины.

Снимок опубликовал нигерийский экономист Тони Элумелу на своей странице в Instagram. "Насыщенный рабочий день в Белом доме с Иванкой Трамп", – добавил в подписи предприниматель.

Интересно то, что Иванка решила не надевать классические лодочки на каблуке, а предпочла удобные черные мюли.