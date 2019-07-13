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Дженнифер Лопес продемонстрировала стальной пресс

Дженнифер Лопес продемонстрировала стальной пресс
09:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На этот раз она превзошла саму себя, опубликовав профессиональный снимок в соблазнительном спортивном наряде.

49-летняя звезда кино и музыкальной индустрии часто щеголяет своими снимками со спортзала. 

Таким образом Джей Ло хотела не только продемонстрировать свое стройное тело, но и новинку от спортивного бренда Niyama Sol. Лосины и бюстгальтер с цветочным принтом из коллекции LeoSeason одобрительно оценили тысячи поклонников Джей Ло.

На снимке в Instagram певица села на подоконник среди уютного интерьера и проницательным взглядом смотрела в объектив камеры. Свой спортивный наряд и натренированные формы, которые выглядывали из-под него, она дополнила нюдовым макияжем и красивыми локонами. 

 
 
 
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Leo’s be like...#meow #LeoSeason #ItsMyParty @niyamasol kittykat leggings set

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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Добавим, что звезда интенсивно занимается спортом и хореографией, чтобы всегда держать себя в отличной форме. Отличным мотиватором и поддержкой для нее является ее жених Алекс Родригес, который сделал ей предложение руки и сердца 9 марта этого года. Сейчас пара активно готовится к свадебной церемонии, которая, по данным СМИ, состоится уже этим летом.

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Все по теме:

Одежда, Знаменитости, Пресс, Джей Ло, Дженнифер Лопес, Спортивная одежда.
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