Наталия Могилевская шокирувала поклонников сомнительным видео

Новости шоу бизнеса: Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях.

Новое видео в Натальи в Instagram смутило поклонников.

На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Могилевскаяделится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране.

Порой певица из-за соцсетей, как и многие звезды, оказывается в эпицентре скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Наталья Могилевская, несмотря ни на что.

Сегодня на страничке у популярной певице появилось видео, на котором она пытается что-то сказать, но к сожалению, разобрать речь звезды очень сложно.Поклонники сразу заподозрили неладное и поздравили Наталью с наступлением пятницы. А некоторые умудрились уточнить, в каком состоянии находиться любимица публики.