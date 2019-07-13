Наталия Могилевская шокирувала поклонников сомнительным видео

Новое видео в Натальи в Instagram смутило поклонников.
На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Могилевскаяделится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране.
Порой певица из-за соцсетей, как и многие звезды, оказывается в эпицентре скандальных событий. Тем не менее, фанаты остаются преданными творчеству Наталья Могилевская, несмотря ни на что.
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Настроение пятничное, как вы поняли по этому видео В 21:00 встречаемся на главной праздничной сцене города Лиман А пока предлагаю поиграть: оставь любой комментарий под этим фото, в какой-то момент я напишу слово «СТОП» и тот, кто окажется над моим комментарием, получит от меня подарок #могилевская #натальямогилевская #язавелась #ятанцевала #пятница #юмор #позитив #смайл
Сегодня на страничке у популярной певице появилось видео, на котором она пытается что-то сказать, но к сожалению, разобрать речь звезды очень сложно.Поклонники сразу заподозрили неладное и поздравили Наталью с наступлением пятницы. А некоторые умудрились уточнить, в каком состоянии находиться любимица публики.