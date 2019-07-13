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Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов
Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов

Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов

Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов
19:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Ева Лонгория потрясающе похудела после родов год назад.

В июне 2018 года звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Актрисе тогда было 43 года, она имела непростую беременность, а потом первые месяцы не могла прийти в форму. Однако Ева активно работала над своим телом и следила за здоровым питанием – потому сейчас счастливая мамочка действительно поражает своим внешним видом.

В четверг, 11 июля, Ева Лонгория посетила показ Global Gift Philanthropic Weekend. На красную дорожку актриса вышла в обтягивающем белом миди-платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру и пышную грудь звезды.

Завершили образ знаменитости красные босоножки на высоких каблуках. Самым большим сюрпризом стал выход Евы вместе с годовалым Сантьяго, который, к слову, имел наряд в тон образа звездной мамы.

 
 
 
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Baby mohawk

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Роскошная голливудская укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах прекрасно дополнили "аутфит" Лонгории.

На следующий день, 12 июля, Еву Лонгорию ожидал очередной публичный выход. Актриса посетила благотворительное мероприятие Global Gift Gala, который прошел в курортном испанском городе Марбелья в отеле Gran Melia Don Pepe.

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На этот раз звезда "Отчаянных домохозяек" надела длинное вечернее платье черного цвета с открытыми плечами и эффектным разрезом для ног. Дополнили образ аккуратная укладка, насыщенный макияж и черные босоножки на шпильках.

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Ева Лонгория, Американская актриса.
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