Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Ева Лонгория потрясающе похудела после родов год назад.

В июне 2018 года звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Актрисе тогда было 43 года, она имела непростую беременность, а потом первые месяцы не могла прийти в форму. Однако Ева активно работала над своим телом и следила за здоровым питанием – потому сейчас счастливая мамочка действительно поражает своим внешним видом.

В четверг, 11 июля, Ева Лонгория посетила показ Global Gift Philanthropic Weekend. На красную дорожку актриса вышла в обтягивающем белом миди-платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру и пышную грудь звезды.

Завершили образ знаменитости красные босоножки на высоких каблуках. Самым большим сюрпризом стал выход Евы вместе с годовалым Сантьяго, который, к слову, имел наряд в тон образа звездной мамы.

Переглянути цей допис в Instagram Baby mohawk Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 12 Лип 2019 р. о 1:33 PDT

Роскошная голливудская укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах прекрасно дополнили "аутфит" Лонгории.

На следующий день, 12 июля, Еву Лонгорию ожидал очередной публичный выход. Актриса посетила благотворительное мероприятие Global Gift Gala, который прошел в курортном испанском городе Марбелья в отеле Gran Melia Don Pepe.

На этот раз звезда "Отчаянных домохозяек" надела длинное вечернее платье черного цвета с открытыми плечами и эффектным разрезом для ног. Дополнили образ аккуратная укладка, насыщенный макияж и черные босоножки на шпильках.