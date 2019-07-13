Ева Лонгория поражает потрясающей фигурой после родов

В июне 2018 года звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория родила своего первенца – мальчика Сантьяго. Актрисе тогда было 43 года, она имела непростую беременность, а потом первые месяцы не могла прийти в форму. Однако Ева активно работала над своим телом и следила за здоровым питанием – потому сейчас счастливая мамочка действительно поражает своим внешним видом.
В четверг, 11 июля, Ева Лонгория посетила показ Global Gift Philanthropic Weekend. На красную дорожку актриса вышла в обтягивающем белом миди-платье с глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло стройную фигуру и пышную грудь звезды.
Завершили образ знаменитости красные босоножки на высоких каблуках. Самым большим сюрпризом стал выход Евы вместе с годовалым Сантьяго, который, к слову, имел наряд в тон образа звездной мамы.
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Роскошная голливудская укладка и насыщенный макияж с акцентом на глазах прекрасно дополнили "аутфит" Лонгории.
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La actriz estadounidense Eva Longoria ha regresado como anfitriona a la gala de la VIII Global Gift, celebrada esta noche en Marbella (Málaga) dentro de las actividades del VIII Fin de Semana Filantrópico que organiza la Fundación Global Gift en la ciudad malagueñ[email protected] #evalongoria #globalgiftgala #marbella #filantropía #galafiantrópica #redcarpet
На следующий день, 12 июля, Еву Лонгорию ожидал очередной публичный выход. Актриса посетила благотворительное мероприятие Global Gift Gala, который прошел в курортном испанском городе Марбелья в отеле Gran Melia Don Pepe.
На этот раз звезда "Отчаянных домохозяек" надела длинное вечернее платье черного цвета с открытыми плечами и эффектным разрезом для ног. Дополнили образ аккуратная укладка, насыщенный макияж и черные босоножки на шпильках.