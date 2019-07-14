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Скарлетт Йоханссон в авангардной фотосессии для известного глянца

Скарлетт Йоханссон в авангардной фотосессии для известного глянца
13:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Скарлетт Йоханссон снялась для яркой фотосессия и дала эксклюзивное интервью изданию As If magazine.

Голливудская актриса является одной из самых ценных актрис современного кинематографа. Она не боится бросать себе вызов и продолжает выбирать самые неожиданные и пронизывающие роли в своей карьере.

Для издания As If magazine Скарлетт Йоханссон предстает перед читателями некой героиней в одном из авангардных произведений искусства.

Автором оригинальной идеи стал американский художник-неоэкспрессионист Дэвид Салле, который вдохновился винтажным стилем и непредсказуемыми образами прошлого века. Работы Салле интригуют, и в то же время смешат своим необычным чувством юмора.

Здесь актриса современная, но со своим стилем и элегантностью, которая была присуща великим актрисам 40-х и 50-х годов.

 
 
 
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Check out my IG stories / highlights for wallpaper from ISSUE 15 of @asifmagazine and where to order! #scarlettjohansson #asifmag #asifmagazine • Photographed by @tatijanashoan

Публикация от Scarlett Johansson Page Lyle (@seriouslyscarlett)

Журналистам издания Скарлетт Йоханссон призналась, что очень любит свою профессию, которая открывает перед ней много возможностей и привилегий: "Актерская работа очень прибыльная. Я всегда могу пойти в ресторан без предварительного заказа столика. Это большое преимущество".

 
 
 
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#scarlettjohansson #goddess So excited the shoot is out!! It was beyond thrilling to collaborate with Scarlett and #contemporaryartist @david_salle #brilliant #talented

Публикация от Tatijana Shoan (@tatijanashoan)

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Кроме этого, актриса вспоминает, что вынуждена была отказаться от роли трансгендера только потому, что услышала жесткую критику в свой адрес: "Как актриса, я могу сыграть любого человека, дерево, животное, потому что это моя работа".

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Скарлетт Йоханссон, Обложка, Фото, Американская актриса, As If magazine.
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