Скарлетт Йоханссон в авангардной фотосессии для известного глянца

Новости шоу бизнеса: Скарлетт Йоханссон снялась для яркой фотосессия и дала эксклюзивное интервью изданию As If magazine.

Голливудская актриса является одной из самых ценных актрис современного кинематографа. Она не боится бросать себе вызов и продолжает выбирать самые неожиданные и пронизывающие роли в своей карьере.

Для издания As If magazine Скарлетт Йоханссон предстает перед читателями некой героиней в одном из авангардных произведений искусства.

Автором оригинальной идеи стал американский художник-неоэкспрессионист Дэвид Салле, который вдохновился винтажным стилем и непредсказуемыми образами прошлого века. Работы Салле интригуют, и в то же время смешат своим необычным чувством юмора.

Здесь актриса современная, но со своим стилем и элегантностью, которая была присуща великим актрисам 40-х и 50-х годов.

Журналистам издания Скарлетт Йоханссон призналась, что очень любит свою профессию, которая открывает перед ней много возможностей и привилегий: "Актерская работа очень прибыльная. Я всегда могу пойти в ресторан без предварительного заказа столика. Это большое преимущество".

Кроме этого, актриса вспоминает, что вынуждена была отказаться от роли трансгендера только потому, что услышала жесткую критику в свой адрес: "Как актриса, я могу сыграть любого человека, дерево, животное, потому что это моя работа".