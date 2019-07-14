Британский певец рассказал о своей семейной жизни

Новости шоу бизнеса: Эд Ширан тайно женился на бывшей однокласснице.

Слухи о том, что Эд Ширан тайно женился, возникли еще в феврале. Секрет выдал один из друзей исполнителя. Он рассказал, что певец и его девушка скромно расписались в английском графстве Суффолк, а пышную свадьбу для друзей собираются сыграть позже.

Позже, в интервью изданию Access Эд Ширан неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся.

К слову, о своем новом статусе Ширан намекнул и в одной из своих песен - Remember the Name. В тексте встречается строчка: "Моя жена носит красное, но выглядит лучше без помады".

В день выхода своего нового альбома No.6 Collaborations Project исполнитель признался, что действительно имел в виду свою супругу.

"Вообще, песню я написал до того, как мы с Черри поженились. Но я точно знал, что к моменту выхода трека это произойдет", - рассказал артист.

Кроме того, в интервью с британским радиоведущим, известным под псевдонимом Charlamagne tha God, Эд Ширан добавил, что считает брак с возлюбленной Черри "удивительным".

"Я каждый день просыпаюсь с Черри и говорю ей: "Почему, черт возьми, ты со мной? Ты могла бы быть с тем, с кем только захочешь, и ты выбрала меня. Я говорю тебе обо всем, что со мной не так, но ты все еще хочешь быть со мной", - рассказал певец.

Отметим, что Эд Ширан, как и принц Гарри, долгое время был одним из самых желанных холостяков. Он долгое время не афишировал свою личную жизнь. И лишь в январе 2018 года опубликовал первый совместный снимок с возлюбленной - хоккеисткой Черри Сиборн.