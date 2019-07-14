Британский певец рассказал о своей семейной жизни

Слухи о том, что Эд Ширан тайно женился, возникли еще в феврале. Секрет выдал один из друзей исполнителя. Он рассказал, что певец и его девушка скромно расписались в английском графстве Суффолк, а пышную свадьбу для друзей собираются сыграть позже.
Позже, в интервью изданию Access Эд Ширан неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся.
К слову, о своем новом статусе Ширан намекнул и в одной из своих песен - Remember the Name. В тексте встречается строчка: "Моя жена носит красное, но выглядит лучше без помады".
В день выхода своего нового альбома No.6 Collaborations Project исполнитель признался, что действительно имел в виду свою супругу.
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It happened! Come on, ladies. #EdSheeran #yourloveissobeautiful #CherrySeaborn #EdSheeranMerried Это случилось! Расходимся, дамы. #ЭдШиран #твоялюбовьэтотаккрасиво #ЧерриСиборн #ЭдШиранЖенился #regram @teddysphotos Got myself a fiancé just before new year. We are very happy and in love, and our cats are chuffed as well xx
"Вообще, песню я написал до того, как мы с Черри поженились. Но я точно знал, что к моменту выхода трека это произойдет", - рассказал артист.
Кроме того, в интервью с британским радиоведущим, известным под псевдонимом Charlamagne tha God, Эд Ширан добавил, что считает брак с возлюбленной Черри "удивительным".
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Не успел мир прийти в себя после объявления Принца Гарри о помолвке с Меган Маркл, как тут еще одно объявление - на этот раз певец Эд Ширан женится! Сейчас многие девушки по ту сторону экрана телефона наверняка разочарованно вздохнули - еще минус один милый рыжий холостяк в Соединенном Королевстве Кто же эта счастливица? Эд Ширан сделал предложение своей девушке, Черри Сиборн, после трех лет отношений, а познакомились они еще в школе в Саффолке (откуда Эд родом)!Затем Черри уехала в университет в Штатах (Duke University, кому интересно), где помимо учебы занималась хоккеем на траве в составе университетской команды. Также говорят, что Черри успела поработать финансовым консультантом в престижной консалтинговой компании Делойт И после месяцев отношений на расстоянии с Эдом, Черри приехала назад в Великобританию Эд Ширан сделал предложение Черри прямо перед Новым 2018 годом, но, к сожалению, больше романтических подробностей мне найти не удалосьЧто я нашла романтичным, однако, что Эд Ширан уже давно намекал, что готов жениться на Черри, и даже завести детейКстати, а вы знали, что песня Perfect была посвящена именно Черри? Если вы вслушаетесь в слова песни, то там прямо точно их любовная история описывается☺️ Это известный факт, что Эд Ширан многие свои песни посвятил своим бывшим девушкам. Вам интересно каким? Photograph и Nina - в 2012 певец встречался с шотландской певицей Ниной Несбитт, с которой у них были отношения на расстоянии (в песне Photograph поется именно об этом) Don’t - в 2013 году ходили слухи (подогреваемые самим Эдом) о его романе с Элли Гоулдинг, но расстались они не очень красиво, о чем вы можете услышать в песне Don’t Thinking Out Loud - одну из самых своих романтичных песен Эд написал, находясь в отношениях с Афиной Андрелос в 2014 году. После их расставания в 2015, Ширан признался, что когда писал эту песню, то был очень счастлив в их отношениях (что можно судить по словам песни:)
"Я каждый день просыпаюсь с Черри и говорю ей: "Почему, черт возьми, ты со мной? Ты могла бы быть с тем, с кем только захочешь, и ты выбрала меня. Я говорю тебе обо всем, что со мной не так, но ты все еще хочешь быть со мной", - рассказал певец.
Отметим, что Эд Ширан, как и принц Гарри, долгое время был одним из самых желанных холостяков. Он долгое время не афишировал свою личную жизнь. И лишь в январе 2018 года опубликовал первый совместный снимок с возлюбленной - хоккеисткой Черри Сиборн.