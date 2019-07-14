Какая малышка: принцесса Евгения показала себя в детстве

Новости шоу бизнеса: На днях внучка Елизаветы II поделилась с поклонниками очаровательными снимками, сделанными в детстве.

Уимблдонский турнир – это прекрасная возможность для знаменитостей поболеть за любимых теннисистов и показать новинки своего гардероба. Исключением не становятся представители Кенсингтонского дворца, которые охотно приходят пересмотреть очередной матч.

В 2019 году принцесса Евгения решила нарушить традицию своей семьи и не пошла на теннисный турнир. Однако в сети она вспомнила, как когда-то впервые посетила Уимблдон в Лондоне. Воспоминаниями принцесса не ограничилась, поэтому дополнила сообщение архивными снимками, на которых предстала со своими родителями – принцем Эндрю и Сарой Фергюсон.

"Интересно, о чем это мы с папой тогда говорили", – написала принцесса Евгения.

Снимки датированы 1993 годом, поэтому на фото внучке Елизаветы II всего лишь 3 года. На кадрах принцесса Евгения внимательно наблюдает за игрой и с восторгом слушает объяснения родителей.

Фото появились на странице принцессы Евгении 12 июля перед закрытием Уимблдонского турнира. На мероприятии присутствовали Кейт и Пиппа Миддлтон и Меган Маркл. Герцогини не только наблюдали за теннисным поединком, но и пообщались со спортсменами.