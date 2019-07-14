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Какая малышка: принцесса Евгения показала себя в детстве

Какая малышка: принцесса Евгения показала себя в детстве
15:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: На днях внучка Елизаветы II поделилась с поклонниками очаровательными снимками, сделанными в детстве.

Уимблдонский турнир – это прекрасная возможность для знаменитостей поболеть за любимых теннисистов и показать новинки своего гардероба. Исключением не становятся представители Кенсингтонского дворца, которые охотно приходят пересмотреть очередной матч.

В 2019 году принцесса Евгения решила нарушить традицию своей семьи и не пошла на теннисный турнир. Однако в сети она вспомнила, как когда-то впервые посетила Уимблдон в Лондоне. Воспоминаниями принцесса не ограничилась, поэтому дополнила сообщение архивными снимками, на которых предстала со своими родителями – принцем Эндрю и Сарой Фергюсон.

"Интересно, о чем это мы с папой тогда говорили", – написала принцесса Евгения.

 
 
 
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With all this incredible sport taking place this summer I thought I'd throwback to us watching my Sisters Sports Day 1993! I wonder what Papa and I are talking about... #wimbledon #womensworldcup #cricketworldcup

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie)

Снимки датированы 1993 годом, поэтому на фото внучке Елизаветы II всего лишь 3 года. На кадрах принцесса Евгения внимательно наблюдает за игрой и с восторгом слушает объяснения родителей.

Джуд Лоу с женой посетили Уимблдонский турнир в Лондоне

Фото появились на странице принцессы Евгении 12 июля перед закрытием Уимблдонского турнира. На мероприятии присутствовали Кейт и Пиппа Миддлтон и Меган Маркл. Герцогини не только наблюдали за теннисным поединком, но и пообщались со спортсменами.

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Детство, Фото, Принцесса Евгения, Уимблдонский турнир.
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