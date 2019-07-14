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Забавный конкурс: Оля Полякова ошеломила поклонников в Сети

Забавный конкурс: Оля Полякова ошеломила поклонников в Сети
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова публично поиздевалась над своим образом в Instagram.

Соответствующие снимки появились на Instagram-странице Оли Поляковой. Артистка похвасталась пикантным фото, на котором предстала в кожаной юбке оранжевого цвета и черном топе. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а пышная прическа напоминала образ Насти Каменских.

Однако зажигательная Оля Полякова решила сравнить свой снимок с обычной морковкой. Оранжевый цвет напоминал ее юбку, а поза звезды со скрещенными ногами была такой же, как и у овоща.

В комментарии к сообщению певица в шутку предложила подписчикам выбрать лучшее фото, на что они мгновенно отреагировали. Одни засыпали Оля Полякову комплиментами, а другие – выбрали морковку.

 
 
 
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Итак конкурс! Кто краше?

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Поляковой больше плюсов: она полезна не только для зрения, но и для слуха", "Морковка, конечно, ярче выглядит, много красок и более обнаженная, но ноги немного не симметричны, поэтому Оля", "А морковь-то с целлюлитом", "Морковь, конечно же, от нее хоть польза", "Оля Полякова прекрасная каждый день в одежде и без, а вот обнаженную морковь увидишь не каждый день", – написали пользователи сети.

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Это не первый Оля Полякова делает такой опрос среди подписчиков ее блога. После того, как она заняла кресло звездного тренера на "Х-факторе", артистка сравнила свое фото с Настей Каменских. Впоследствии появился ее снимок с еще одним судьей шоу – Олегом Винником. Певец стал приглашенным артистом всего на один день кастингов, во время которого Оля Полякова и сделала снимок.

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Звезды, Певица, Украинская певица, Оля Полякова, Instagram звезд, Занменитости.
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