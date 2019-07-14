Ким Кардашьян задает новый летний тренд: эффектный look

Светская львица Ким Кардашьян уже привыкла эпатировать смелыми образами и быть настоящим инфлюенсером для своей миллионной аудитории в социальных сетях.
Со всеми новостями и фотографиями Кардашьян традиционно делится с поклонниками, публикуя их на своей странице в Instagram.
Каждый свой образ Ким продумывает до мелочей, а также обсуждает это со своим мужем Канье Уэстом. Также Кардашьян одной из первых примеряет эпатажные тренды и не боится экспериментировать.
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Для последнего публичного выхода светская львица надела облегающую мини-юбку неоново-оранжевого цвета, водолазку в тон и дополнила образ сумкой очень маленького размера.
Не менее неожиданным выбором звезды стала ее обувь – серые вьетнамки на платформе завершили эффектное появление Ким.