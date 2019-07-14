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Ким Кардашьян задает новый летний тренд: эффектный look

Ким Кардашьян задает новый летний тренд: эффектный look
22:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашьян показала, с чем носить стильные вьетнамки на платформе.

Светская львица Ким Кардашьян уже привыкла эпатировать смелыми образами и быть настоящим инфлюенсером для своей миллионной аудитории в социальных сетях.

Со всеми новостями и фотографиями Кардашьян традиционно делится с поклонниками, публикуя их на своей странице в Instagram.

Каждый свой образ Ким продумывает до мелочей, а также обсуждает это со своим мужем Канье Уэстом. Также Кардашьян одной из первых примеряет эпатажные тренды и не боится экспериментировать.

 
 
 
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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Для последнего публичного выхода светская львица надела облегающую мини-юбку неоново-оранжевого цвета, водолазку в тон и дополнила образ сумкой очень маленького размера.

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Не менее неожиданным выбором звезды стала ее обувь – серые вьетнамки на платформе завершили эффектное появление Ким.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян.
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