Ким Кардашьян задает новый летний тренд: эффектный look

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашьян показала, с чем носить стильные вьетнамки на платформе.

Светская львица Ким Кардашьян уже привыкла эпатировать смелыми образами и быть настоящим инфлюенсером для своей миллионной аудитории в социальных сетях.

Со всеми новостями и фотографиями Кардашьян традиционно делится с поклонниками, публикуя их на своей странице в Instagram.

Каждый свой образ Ким продумывает до мелочей, а также обсуждает это со своим мужем Канье Уэстом. Также Кардашьян одной из первых примеряет эпатажные тренды и не боится экспериментировать.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 13 Лип 2019 р. о 9:02 PDT

Для последнего публичного выхода светская львица надела облегающую мини-юбку неоново-оранжевого цвета, водолазку в тон и дополнила образ сумкой очень маленького размера.

Не менее неожиданным выбором звезды стала ее обувь – серые вьетнамки на платформе завершили эффектное появление Ким.