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Беременная австралийская модель посетила торжественный прием в коротком мини

Беременная австралийская модель посетила торжественный прием в коротком мини
12:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Любимица миллионов крайне редко посещает светские события, ведь предпочитает домашний отдых, когда у нее выпадает такая возможность.

Знаменитая австралийская модель стала гостьей торжественного приема в честь Дня взятия Бастилии, который состоялся во французской резиденции в Беверли-Хиллз 14 июля. На мероприятие беременная звезда пришла вместе со своим мужем. 

В недавнем интервью US Weekly беременна Миранда призналась, что ее семья живет довольно скромно по голливудским меркам и в основном проводит время дома.

 Эван любит готовить барбекю на выходных. Он делает отличные бургеры и соус гуакамоле. Поэтому наши домашние вечеринки – это всегда весело и вкусно! В основном мы сидим дома. Мы действительно наслаждаемся простыми вещами: отдыхом наедине, семейными пикниками, временем, проведенным у бассейна или на прогулке, – рассказывала Миранда Керр.  

 
 
 
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Pregnant @mirandakerr & husband Evan Spiegel couple up for France’s National Day Reception! #MirandaKerr #EvanSpiegel Photos: Getty

Публикация от Just Jared (@justjared)

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Впрочем, находясь на последних месяцах беременности, Миранда вместе с Эваном Шпигелем посетила прием в милом образе – в коротком платье выше колен синего цвета с белыми орнаментами, джинсовой куртке и белых кроссовках. Ее муж – основатель соцсети Snapchat – в это же время надел темные джинсы с футболкой и также белые кроссовки. Без пышных платьев и чрезмерного пафоса супруги выглядели одинаково красивыми.

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Модель, Миранда Керр, Знаменитость, Австралийская модель.
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