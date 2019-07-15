Тейлор Лотнер изменился до неузнаваемости

Новости шоу бизнеса: Тейлор опубликовал снимок, где демонстрирует накаченные бицепсы.

Давненько Тейлор Лотнер не радовал поклонников стальными мускулами, многие уже стали забывать об умопомрачительном теле Джейкоба Блэка из "Сумерек". Но 27-летний актер вовремя спохватился и вернул себе былую форму.

"Можно вывезти детей из Мичигана…", ― подписал Лотнер фото с младшей сестрой, на котором они дурачатся на пляже. "Но Мичиган из детей ― нет", ― вторила брату Маккена на своей странице в Instagram.

Напомним, что Лотнеры родились в городе Гранд-Рапидс, что на севере штата Мичиган. "Его потрясающее тело вернулось", ― один из самых популярных комментариев под новым постом актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Can take the kids outta Michigan... Публикация от Taylor Lautner (@taylorlautner) 13 Июл 2019 в 6:27 PDT

Триумфальное возвращение былого Тейлора Лотнера не смогла пропустить и Эшли Бенсон. "Мускулы-мускулы", ― восхитилась она. "Скучаю по тебе", ― ответил Лотнер своей давней подруге.

Будем надеяться, что трансформация актера положительно скажется и на его карьере. Лотнера вот уже несколько лет не приглашают сниматься в кино, в последний раз на широких экранах он блистал в 2015 году в фильме "Трейсеры". Однако роль экстремала и паркурщика не нашла отклика в душе ни поклонников, ни кинокритиков.