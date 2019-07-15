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Тейлор Лотнер изменился до неузнаваемости

Тейлор Лотнер изменился до неузнаваемости
13:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Тейлор опубликовал снимок, где демонстрирует накаченные бицепсы.

Давненько Тейлор Лотнер не радовал поклонников стальными мускулами, многие уже стали забывать об умопомрачительном теле Джейкоба Блэка из "Сумерек". Но 27-летний актер вовремя спохватился и вернул себе былую форму. 

"Можно вывезти детей из Мичигана…", ― подписал Лотнер фото с младшей сестрой, на котором они дурачатся на пляже. "Но Мичиган из детей ― нет", ― вторила брату Маккена на своей странице в Instagram.

Напомним, что Лотнеры родились в городе Гранд-Рапидс, что на севере штата Мичиган. "Его потрясающее тело вернулось", ― один из самых популярных комментариев под новым постом актера. 

 
 
 
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Can take the kids outta Michigan...

Публикация от Taylor Lautner (@taylorlautner)

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Триумфальное возвращение былого Тейлора Лотнера не смогла пропустить и Эшли Бенсон. "Мускулы-мускулы", ― восхитилась она. "Скучаю по тебе", ― ответил Лотнер своей давней подруге.

Будем надеяться, что трансформация актера положительно скажется и на его карьере. Лотнера вот уже несколько лет не приглашают сниматься в кино, в последний раз на широких экранах он блистал в 2015 году в фильме "Трейсеры". Однако роль экстремала и паркурщика не нашла отклика в душе ни поклонников, ни кинокритиков.

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Форма, Знаменитости, Стиль, Актер, Тейлор Лотнер.
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