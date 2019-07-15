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Понедельник, 15.07.2019
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Анджелина Джоли оставит детей с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли оставит детей с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли оставит детей с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли оставит детей с Брэдом Питтом
13:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Все недоразумения у пары забылись, поскольку голливудская звезда попросила мужчину присмотреть за потомками в течение лета.

Еще в начале лета Брэд Питт и просить бы не смог, чтобы его экс-возлюбленная Анджелина Джоли разрешила детям хотя бы неделю провести в его квартире.

Как сообщают инсайдеры The Sun, это решение Анджелины Джоли было вынужденным. Сразу после путешествия в Париж актриса поедет в Нью-Мексико, где примет участие в новой киноленте. Из-за большой занятости звездная мамочка не сможет уделять много времени 6 детям, поэтому обратилась к Брэду Питту помочь ей. На такое предложение он без колебаний согласился, поэтому будет до конца лета наслаждаться общением с потомками.

"Большую часть лета Анджелина проведет на съемочной площадке фильма "Те, кто желают мне смерти", именно поэтому она связалась с Брэдом и предложила ему в этот период позаботиться об их общих детей. Это огромный шаг в их отношениях, ведь раньше Джоли ограничивала Питта в общении с отпрысками. Поэтому Брэд не скрывает своего счастья", – рассказал инсайдер. 

Анджелина Джоли предпочитает полную свободу в вопросах воспитания детей

Звездный папа уже обдумывает, какие развлечения предложить своим детям. Кроме этого, он пригласил в свое имение родителей, которые тоже давно не видели своих внуков. Поэтому лето у детей Брэда Питта и Анджелины Джоли будет очень семейным.

Брэд пригласил своих родителей, Джейн и Уильяма, составить им компанию в его особняке в Лос-Анджелесе, чтобы они могли провести некоторое время вместе с детьми,– добавил инсайдер.

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Анджелина Джоли, Брэд Питт, Знаменитости.
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