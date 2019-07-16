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Роберт Дауни-младший рассказал о жизни после Marvel
Роберт Дауни-младший рассказал о жизни после Marvel

Роберт Дауни-младший рассказал о жизни после Marvel

Роберт Дауни-младший рассказал о жизни после Marvel
10:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Роберт Дауни-младший попрощался с Тони Старком - персонажем, которого он играл с 2008 года.

С момента выхода фильма "Мстители: Финал" актер не распространялся о своих эмоциях по этому поводу, но поделился некоторыми планами на будущее в интервью программе Off Camera with Sam Jones.

"Меня никто не заставлял моментально искать новый рубеж моей творческой и личной жизни после завершения работы с Marvel. Всегда лучше заранее быть готовым к тому, что тебя ждет. если ты заостряешь внимание на том, что весной 2019 года тебя ждет резкое изменение, думаешь о том, что тебе надо быть физически к нему готовым... Чаще всего люди ломаются именно на таких вот переходных стадиях".

В 2020 году на экраны выйдут два крупных проекта с участием Дауни — "Путешествие Доктора Дулиттла" и третий "Шерлок Холмс". Актер считает, что людям свойственно искать в жизни стабильность, которой для него была Marvel, и, возможно, он уже никогда не будет так близок к статусу "парня с трастовым фондом", способного решить любые проблемы с помощью денег. Ранее сообщалось, что за участие в "Финале" он получит около 75 млн долларов.

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Однако, несмотря ни на что, Дауни хотел бы дистанцироваться от образа Тони Старка. "Я — не моя работа. Я — не то, что я сделал с этой студией. Я — не тот период времени, когда я играл этого персонажа", — заявил он.

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Marvel, Знаменитости, Актер, Роберт Дауни младший.
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