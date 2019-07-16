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Меган Фокс вышла на прогулку с сыновьями в девичьих нарядах

Меган Фокс вышла на прогулку с сыновьями в девичьих нарядах
13:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 6-летний сын Меган Фокс Ноа для выхода примерил цветочный сарафан с розовыми кедами. Интересно то, что даже волосы парня выкрашены в платиновый блонд.

Голливудская актриса Меган Фокс, которая с мужем Брайаном Остином Грином воспитывает троих сыновей, Ноа, Бодхи и Джорни, попала в объективы папарацци во время семейной прогулки.

Безумное внимание привлекла одежда мальчиков.

5-летний Бодхи похвастался длинными волосами. Сын актрисы был одет в шорты лавандового цвета, которые дополнил футболкой с принтом tie dye и обувью салатового цвета. 

 
 
 
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33-летняя Меган Фокс позволяет своим сыновьям носить платья Недавно папарацци подловили Меган Фокс с супругом 46-летним Брайном Остином Грином на прогулке в Лос-Анджелесе с детьми. Все сыновья пары носят длинные волосы, а старший был одет в платье в цветочек. Кстати, сами актеры спокойно относятся к самовыражению детей. «Он ребенок. Если он хочет надеть что-то, пускай надевает. Все, что угодно: платья, очки, тапочки. Это его жизнь. Я считаю, что он должен веселиться. Он никому не вредит своим внешним видом. И для него это хорошо», — признался как-то Брайан в интервью Hollywood Pipeline, говоря о старшем сыне. И Меган его взгляды разделяет. «Я выросла среди пятидесятников Церкви змееносцев… Женщины могут надевать только брюки, никаких платьев, украшений или макияжа. Довольно агрессивная среда. Но я оттуда ушла. И сейчас я не навязываю никаких запретов детям. Мои сыновья могут надевать платья. Ноа их очень любит. Правил у нас нет — в моем доме каждый может быть таким, каким он хочет быть», — заявила она однажды на шоу Джимми Киммелла. Как вы относитесь к такой свободе выбора?

Публикация от GM NEWS (@gm__news_)

Не менее ярко выглядел и самый младший ребенок супругов – 2-летний Джорни.

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Ранее муж Фокс Брайан Остин Грин заявлял, что позволяет мальчикам экспериментировать со стилем в одежде и примерять женские образы.

Я часто слышу, как кто-то против того, чтобы мальчик носил платья. Хм, я думаю, дети должны веселиться. Он никого не трогает, надевая платье. Если он так хочет, это круто, – убеждает Грин.

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Дети, Одежда, Знаменитости, Стиль, Образ, Меган Фокс, Наряды.
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