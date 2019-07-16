Украинская певица Ассоль выходит замуж: подробности

По словам Ассоль, церемония свадьбы состоится 19 сентября. Где именно пройдет важный для певицы праздник, пока неизвестно. При этом звезда не сдерживает своего волнения от запланированного торжества и признается, что организовать свадьбу – совсем не просто.
"19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и одновременно не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать столь ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты", – поделилась Ассоль.
Впоследствии Instagram-аккаунт звезды был заблокирован или удален. Однако информацию о свадьбе подтвердили представители Yula Company, которые сотрудничают с певицей. Они разместили радостное сообщение с кадрами помолвки Ассоль и заявили, что артистка уже окончательно определилась с датой и готовится к церемонии.
Известно, что после 2 лет отношений Ассоль обручилась. Произошло это еще в мае 2018 года. Избранником Ассоль является друг ее детства Артем Тараненко. Парень получил диплом бизнес-аналитика лондонского университета Coventry.
Сделал предложение он звездной возлюбленной в Киеве. Ассоль получила от бойфренда кольцо с большим камнем, которым неоднократно хвасталась в сети.