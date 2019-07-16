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Украинская певица Ассоль выходит замуж: подробности

Украинская певица Ассоль выходит замуж: подробности
19:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Екатерина Гуменюк, более известная как Ассоль, заявила, что выходит замуж. Информацию официально подтвердили представители звезды.

По словам Ассоль, церемония свадьбы состоится 19 сентября. Где именно пройдет важный для певицы праздник, пока неизвестно. При этом звезда не сдерживает своего волнения от запланированного торжества и признается, что организовать свадьбу – совсем не просто.

"19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и одновременно не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать столь ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты", – поделилась Ассоль.

Впоследствии Instagram-аккаунт звезды был заблокирован или удален. Однако информацию о свадьбе подтвердили представители Yula Company, которые сотрудничают с певицей. Они разместили радостное сообщение с кадрами помолвки Ассоль и заявили, что артистка уже окончательно определилась с датой и готовится к церемонии.

Известно, что после 2 лет отношений Ассоль обручилась. Произошло это еще в мае 2018 года. Избранником Ассоль является друг ее детства Артем Тараненко. Парень получил диплом бизнес-аналитика лондонского университета Coventry.

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Сделал предложение он звездной возлюбленной в Киеве. Ассоль получила от бойфренда кольцо с большим камнем, которым неоднократно хвасталась в сети.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Ассоль, Екатерина Гуменюк.
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