Ариана Гранде снялась в рекламе: эффектные фото

Новости шоу бизнеса: Популярная американская певица Ариана Гранде снялась в рекламе модного бренда Givenchy.

Американская звезда музыкальной сцены успевает не только гастролировать по миру, но и сниматься для обложек глянцев и в рекламах модных марок.

На этот раз им стал французский модный дом Givenchy.

В новом кампейне Ариана снялась со своим фирменным, высоко собранным хвостом и в вещах из осенне-зимней коллекции. 26-летняя певица примерила стильные костюмы, пышные платья и удлиненные пиджаки, сообщает Vogue Ukraine.

Переглянути цей допис в Instagram @givenchyofficial Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande) 15 Лип 2019 р. о 6:08 PDT

В одном из образов Гранде прорекламировала также сумочку Givenchy под названием Eden, которую уже называют одним из главных хитов в мире аксессуаров. Ее макияж как всегда был выразительным и характерным для нее самой – большие черные стрелки, густые ресницы и пастельный цвет губ более темным контуром. Лаконичный белый маникюр и обувь на платформе дополнили образы со съемки.