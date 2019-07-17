В купальнике Chanel: Кайли Дженнер устроила горячую фотосессию на яхте

Новости шоу бизнеса: Из путешествия 21-летняя Кайли Дженнер с каждым днем все больше будоражит сеть своими соблазнительными снимками.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, за которой следят в сети более 140 миллионов пользователей, отправилась с подругами на роскошный отдых в честь открытия новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin Кайли Дженнер к островам Теркс и Кайкос.

Сначала Дженнер показала снимок, на котором она позирует полностью обнаженной и прикрывает лицо большой широкополой шляпой.

"Режим отдыха", – подписала снимок Кайли и продолжила публиковать новые пикантные снимки на своей странице Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram beach you to it Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Июл 2019 в 9:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram a ray of fucking sunshine Публикация от Kylie (@kyliejenner) 15 Июл 2019 в 10:03 PDT

Так, на яхте знаменитость позировала в крошечном бикини от Chanel с массивной золотой цепью на талии, а также серьгами и браслетом для ноги в тон.

Свои фото Кайли дополнила винтажным фильтром для того, чтобы фотосессия выглядела сделанной якобы для глянца в 90-е годы. Задумка возникла недаром, ведь голубой купальник является винтажным. В нем впервые вышла на подиум супермодель Наоми Кэмпбелл во время показа Chanel в 1994 году.