Украинская певица поразила горячими танцами на публике

Новости шоу бизнеса: Артистка опубликовала видеоролик с соблазнительными танцами.

Евгения Власова – настоящий борец. Несколько лет назад артистка перенесла онкологию.

На протяжении длительного времени она проходила лечение и наконец поборола рак. Сейчас Власова часто публикует новые записи в Instagram и показывает поклонникам разные сферы своей жизни. Так, артистка поделилась горячими кадрами с выступления.

"Привет, друзья! Мне о-о-очень интересно узнать, из каких вы городов! Я из Киева, а ты?" – написала Власова.

Посмотреть эту публикацию в Instagra Привет,друзья!

"Жаль, что по телевидению сейчас все пиарятся за счет жоп, сисек и политики (не будем называть имена), а настоящий талант и красоту, как вы, Евгения, никто не видит. Дай бог вам здоровья. Очень полюбил я вас после одного клипа…", "Евгения, вы должны сиять, а не быть в тени! Вы настоящая, талант, красотка", "Вы шикарная женщина необыкновенной красоты с завораживающим голосом! Люблю вас и желаю всего только самого наилучшего" – комментируют поклонники.