Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 16 июля, Леся Никитюк опубликовала в своем Instagram архивный снимок.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в своих сторис в Instagram свой первый снимок в профиле.

Телеведущая Леся Никитюк — настоящая любимица украинских зрителей. Телезвезда прославилась благодаря шоу Орел и Решка, где была ведущей вместе с Андреем Бедняковым. После завершения съемок она не пропала с телеэкранов, а стала ведущей нескольких проектов на Новом канале. Этой зимой Леся много путешествовала по миру и снимала программу в свой видеоблог на YouTubе. В Instagram у Никитюк почти три миллиона фолловеров, которые активно следят за страничкой любимой телеведущей.

Это скриншот ее первой публикации в профиле социальной сети, которая датируется 12 ноября 2012 года. На фото Леся предстала с гораздо более светлыми волосами чем сейчас, и более тонкими бровями.

"Первая фотка в Instagram", — подписала скриншот в сторис Леся Никитюк.

Отметим, что под семилетним снимком стали появляться свежие комментарии, которые люди оставляли после просмотра сторис. Многие из подписчиков телезвезды писали, что скучают по ней и хотят, чтобы она снова веля шоу Орел и Решка.