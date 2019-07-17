В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече

Елена Зеленская выбрала для этого случая выбрала яркий и актуальный образ.
В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", где супруги встретились с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.
Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу.
"Была чрезвычайно рада познакомиться и лично наградить наших лучших спортсменов, которые принесли Украине такие нужные победы. Украинская сборная на вторых Европейских играх в Минске получила третье место, а молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории Украины одержала победу на чемпионате мира. Вы - наша гордость! Безгранично гордимся вами!", - подписала фото Елена Зеленская.
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Була надзвичайно рада познайомитися та особисто нагородити наших кращих спортсменів, які принесли Україні такі потрібні перемоги. Українська збірна на других Європейських іграх у Мінську здобула загальнокомандне третє місце, а молодіжна збірна України з футболу вперше в історії України виборола перемогу на чемпіонаті світу. Ви - наша гордість! Безмежно пишаємося вами!
Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.