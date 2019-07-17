В алом костюме оверсайз: Елена Зеленская на официальной встрече

Новости шоу бизнеса: Первая леди Украины продолжает сопровождать своего супруга Владимира на официальных мероприятиях.

Елена Зеленская выбрала для этого случая выбрала яркий и актуальный образ.

В этот раз президентская чета посетила Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", где супруги встретились с выдающимися украинскими спортсменами, успешно представляющими страну на международном уровне.

Для появления на публике 41-летняя Зеленская выбрала брючный оверсайз-костюм ярко-красного цвета и дополнила свой образ стильной обувью на плоском ходу.

"Была чрезвычайно рада познакомиться и лично наградить наших лучших спортсменов, которые принесли Украине такие нужные победы. Украинская сборная на вторых Европейских играх в Минске получила третье место, а молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории Украины одержала победу на чемпионате мира. Вы - наша гордость! Безгранично гордимся вами!", - подписала фото Елена Зеленская.

Многие подписчики оценили чувство стиля Елены Зеленской и не поскупились на комплименты.