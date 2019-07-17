Создатель проекта "Холостяк" обвиняется в избиении своей жены

Новости шоу бизнеса: Создатель Майк Флейс был обвинен в нападении на свою супругу, Лору Флейс, в своем доме на Гавайях 4 июля.

Лора Флейс, которая в настоящее время беременна, подала иск против своего мужа после того, как он якобы напал на нее и потребовал сделать аборт.

"Майк потребовал, чтобы я сделала аборт", - говорит Лора Флейс. "В соседней комнате находился наш сын Бен. Он все слышал и прибежал на шум. Майк сказал мне: "Если сделаешь аборт, тогда мы можем просто вернуться к прежней жизни".

В своем заявлении Лора Флейс утверждает, что 6 июля Флейс "схватил (ее)" и "насильно прижал к стене", начал кричать и угрожал ударить супругу по лицу. Позже Флейс забрал у нее мобильный телефон.

"Хотя Майк часто оскорблял меня во время нашего брака, в последние недели он был в ярости из-за того, что я беременна нашим вторым ребенком. Майк много раз говорил мне, что не хочет его. Когда мы поженились, мне было 26, а ему 50. У него не было детей, и он решил, что одного наследника будет достаточно", - заявила пострадавшая.