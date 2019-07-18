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Сын Элизабет Херли снялся в рекламе косметики и шокировал поклонников (Видео)

Сын Элизабет Херли снялся в рекламе косметики и шокировал поклонников (Видео)
11:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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Дети знаменитостей часто пытаются повторить или превзойти успех своих родителей. Так, 17-летний сын актрисы и модели Элизабет Херли получил первый контракт.

Известно, что Демиан Херли стал моделью бренда Pat McGrath Labs. 

Рекламную кампанию создавал талантливый фотограф и режиссер Стивен Майзель. Кроме сына Элизабет Херли, на съемки он пригласил перспективных моделей Сонджру Делюкс, Джейсона Дардо и Чженъяна Чжана. И эффектный Демиан умело выделялся среди всех манекенщиков.

Парень продемонстрировал на камеру объемную укладку волос и макияж. В сети были потрясены его сходством с Элизабет Херли. И хоть Дэмиан надел белую футболку и кожаную куртку, чтобы добавить брутальности в свой образ, он все же напоминал девушку. 

Отцом 17-летнего Демиана является бизнесмен Стив Бинг. Однако после развода ребенок живет с Элизабет Херли и, как призналась сама актриса, является автором ее пикантных фото.

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На телеэкранах парень дебютировал в 2016 году, когда впервые снялся в сериале "Члены королевской семьи" (The Royals). Впоследствии он заключил контракт с модельным агентством TESS Management, с которым до сих пор активно сотрудничает. В одном из интервью Элизабет Херли призналась, что ее сын умело совмещает учебу с карьерой.

"Я всегда говорю, что надо знать географию, историю, надо знать культуру древних греков и римлян, это интересно. Если сын окажется достаточно талантлив и достаточно удачлив, чтобы стать кинозвездой, то я буду только рада", – призналась Элизабет Херли.

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Дети, Знаменитости, Элизабет Херли, Дэмиан Херли, Сын Элизабет Херли.
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