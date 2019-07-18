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Ольга Сумская трогательно поздравила мужа с днем рождения

Ольга Сумская трогательно поздравила мужа с днем рождения
12:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сумская опубликовала короткое, но очень трогательное поздравление на личной странице в Facebook.

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поздравила мужа с днем рождения.

В четверг, 18 июля, муж Ольги Сумская Виталий Борисюк отмечает 56-летие. Как любящая супруга артистка не могла не поздравить его в социальных сетях.

"С днем рождения, любимый!" – написала Сумская и опубликовала совместное фото с Борисюком. 

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"С днем рождения, Виталия!!! Сил, энергии и безумной любви вашей семье!", "Виталик! Любой мужик, модный, креативный! Любовь и успеха на многая лета! Грубичи", "Поздравляю с именинником! Желаю всех благ, крепкого здоровья и успеха во всем!", "Ольга, вы с Виталием такая красивая пара! Хочу поздравить вас обоих! Лучшая пара нашего шоу-бизнеса!", "Крепкого здоровья, творческого трамплина в счастливую жизнь! Вдохновение и пусть все будет хорошо" – комментируют поклонники.

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