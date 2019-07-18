Наталия Могилевская поразила поклонников новым образом

Новости шоу бизнеса: На сейчас раз звезда поинтересовалась, какие очки ей больше идут.

Украинская певица Наталья Могилевская обратилась к поклонникам с вопросом об аксессуарах.

Наталья Могилевская ведет активную жизнь в социальных сетях. На страничку артистки в Instagram подписан почти миллион пользователей. В своем профиле Наталья делится с подписчиками фотографиями из своей обычной жизни, пишет о политике и событиях в стране.

А кроме того, Могилевская нередко спрашивает модные советы от поклонников.

"Знаете, какой незаменимый аксессуар в любое время года для артиста? Очки! Кайфую от процесса примерки и никак не могу определиться – мне нравятся все. И что делать? Какие вам нравятся больше? Помогайте. 1, 2, 3, 4?" – написала Наталья Могилевская.