Смело, красиво и по-летнему горячо: Оля Цибульская перевоплотилась в Джей Ло

В своем блоге она опубликовала жаркие кадры, на которых предстала в образе знаменитой Дженнифер Лопес.
По информации представителей певицы, Оля Цибульская перевоплотилась в американскую поп-диву для съемок нового телепроекта. В какой именно программе зрители смогут увидеть звезду в неожиданном образе, пока не разглашается. Однако, согласно Instagram-Stories, это будет новое развлекательное шоу Леси Никитюк.
Перед камерой Оля Цыбульская предстала в летнем образе: белых шортах и блузке, завязанной на талии. Певица примерила парик с волнистыми волосами, который напоминал прическу Дженнифер Лопес.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нас 700 000 Я дуже ціную кожного Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі Дякую за лайки, коменти і навіть критику. На честь свята - подарунок Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз: - знімаєш емоційні танці під мою пісню «Море» - виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок Святкуємо до 1 серпня P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова Покажи яка ти Хто зі мною!??? #вітаю #свято #танці #дівчата #киів
После съемок Оля Цибульская сняла видео в гримерке. где станцевала перед камерой под свой новый трек "Море". В пылу артистка облила себя водой и предложила поклонникам приобщиться к танцевальному флешмобу.