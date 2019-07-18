Скачать
Четверг, 18.07.2019
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
Комитет ВРУ призывает новоизбранный Европарламент усилить санкции против РФ
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
НБУ обновил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями
Майкл Шин и Анна Лундберг станут родителями

Смело, красиво и по-летнему горячо: Оля Цибульская перевоплотилась в Джей Ло

Смело, красиво и по-летнему горячо: Оля Цибульская перевоплотилась в Джей Ло
16:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Цибульская продолжает удивлять своих поклонников.

В своем блоге она опубликовала жаркие кадры, на которых предстала в образе знаменитой Дженнифер Лопес.

По информации представителей певицы, Оля Цибульская перевоплотилась в американскую поп-диву для съемок нового телепроекта. В какой именно программе зрители смогут увидеть звезду в неожиданном образе, пока не разглашается. Однако, согласно Instagram-Stories, это будет новое развлекательное шоу Леси Никитюк.

Перед камерой Оля Цыбульская предстала в летнем образе: белых шортах и блузке, завязанной на талии. Певица примерила парик с волнистыми волосами, который напоминал прическу Дженнифер Лопес.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Нас 700 000 Я дуже ціную кожного Ви мої красиві, розумні , веселі і щирі Дякую за лайки, коменти і навіть критику. На честь свята - подарунок Влаштуй собі море де б ти не був і отримай приз: - знімаєш емоційні танці під мою пісню «Море» - виставляєш в свою стрічку, відзначивши @cybulskaya і під хештегом #мореякти Я обираю найкращих і виставляю у себе в сторіс Переможця оберу сама і обіцяю супер-сексі подарунок Святкуємо до 1 серпня P.S. Фішка з водою як у мене - обов’язкова Покажи яка ти Хто зі мною!??? #вітаю #свято #танці #дівчата #киів

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Певица Оля Цибульская показала красавицу-маму

После съемок Оля Цибульская сняла видео в гримерке. где станцевала перед камерой под свой новый трек "Море". В пылу артистка облила себя водой и предложила поклонникам приобщиться к танцевальному флешмобу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Образ, Певица, Перевоплощение, Ольга Цибульская, Оля Цибульская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 18 июля - День Афанасия Афонского
03 Осадки в Украине 18-19 июля уступают знойной жаре: прогноз синоптиков
04 Гороскоп на завтра, 18 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Красивые поздравления с днем рождения на 18 июля в прозе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Зеленский: Наш главный приоритет - не борьба, а именно преодоление коррупции
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Премьер Молдовы рассказала о перспективах объединения страны с Румынией
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Тука прокомментировал новый паспортный указ Путина
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Наталья Могилевская поразила поклонников новым образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь