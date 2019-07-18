Смело, красиво и по-летнему горячо: Оля Цибульская перевоплотилась в Джей Ло

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Цибульская продолжает удивлять своих поклонников.

В своем блоге она опубликовала жаркие кадры, на которых предстала в образе знаменитой Дженнифер Лопес.

По информации представителей певицы, Оля Цибульская перевоплотилась в американскую поп-диву для съемок нового телепроекта. В какой именно программе зрители смогут увидеть звезду в неожиданном образе, пока не разглашается. Однако, согласно Instagram-Stories, это будет новое развлекательное шоу Леси Никитюк.

Перед камерой Оля Цыбульская предстала в летнем образе: белых шортах и блузке, завязанной на талии. Певица примерила парик с волнистыми волосами, который напоминал прическу Дженнифер Лопес.

После съемок Оля Цибульская сняла видео в гримерке. где станцевала перед камерой под свой новый трек "Море". В пылу артистка облила себя водой и предложила поклонникам приобщиться к танцевальному флешмобу.