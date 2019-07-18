Queen Victoria's Palace: Елизавета II открыла выставку в Букингемском дворце

И она довольно неплохо выполняет эту сложную миссию. 93-летний монарх засветила яркое и одновременно скромное платье с цветочным принтом на открытии важной выставки.
Очередное официально-культурное мероприятие в стенах Букингемского дворца традиционно открыла королева Великобритании Елизавета II. Выставку в честь королевы Виктории под названием Queen Victoria's Palace открыли по случаю юбилея со дня ее рождения.
В этом году исполнится 200 лет с того времени, когда прапрабабушка Елизаветы II, которая потом стала правительницей Великобритании и Ирландии, родилась на свет. Поэтому эксклюзивная летняя выставка стартовала в резиденции Ее Величества.
Для открытия мероприятия Елизавета II надела скромное платье с летним ярким принтом. Мелкие цветы кораллового цвета придали свежести платью пастельного оттенка. Образ королевы как всегда довершили драгоценные аксессуары: на шее красовалось любимое ожерелье, а в ушах – сережки с жемчужинами.
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Yesterday, Queen Elizabeth II viewed the exhibition to mark the 200th anniversary of the birth of Queen Victoria for the Summer Opening of Buckingham Palace. The State Rooms of Buckingham Palace and the exhibition, called "Queen Victoria's Palace", will be open for the public from July 20th - September 29th! ——— #theduchessdiaries #hermajestythequeen #hermajesty #thequeen #queenelizabethii #queenelizabeth #buckinghampalace #staterooms #queenvictoria #exhibition #royalsummer #royal #britishroyals #britishroyalfamily
Однако, кроме отличного образа королевы, стоит обратить внимание и на экспонаты, которые она представила на выставке. Среди них есть платье, в котором ее прапрабабушка Виктория появлялась на большой бал, а также ее мантия с коронации. Однако самым интересным экземпляром была шкатулка с молочными зубами всех детей королевы Виктории, а их у нее, к слову, было аж девять.