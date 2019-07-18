Queen Victoria's Palace: Елизавета II открыла выставку в Букингемском дворце

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Елизавета II, учитывая свой статус, должна быть одной из самых стильных персон Великобритании.

И она довольно неплохо выполняет эту сложную миссию. 93-летний монарх засветила яркое и одновременно скромное платье с цветочным принтом на открытии важной выставки.

Очередное официально-культурное мероприятие в стенах Букингемского дворца традиционно открыла королева Великобритании Елизавета II. Выставку в честь королевы Виктории под названием Queen Victoria's Palace открыли по случаю юбилея со дня ее рождения.

В этом году исполнится 200 лет с того времени, когда прапрабабушка Елизаветы II, которая потом стала правительницей Великобритании и Ирландии, родилась на свет. Поэтому эксклюзивная летняя выставка стартовала в резиденции Ее Величества.

Для открытия мероприятия Елизавета II надела скромное платье с летним ярким принтом. Мелкие цветы кораллового цвета придали свежести платью пастельного оттенка. Образ королевы как всегда довершили драгоценные аксессуары: на шее красовалось любимое ожерелье, а в ушах – сережки с жемчужинами.

Однако, кроме отличного образа королевы, стоит обратить внимание и на экспонаты, которые она представила на выставке. Среди них есть платье, в котором ее прапрабабушка Виктория появлялась на большой бал, а также ее мантия с коронации. Однако самым интересным экземпляром была шкатулка с молочными зубами всех детей королевы Виктории, а их у нее, к слову, было аж девять.