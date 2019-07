Новый сезон шоу "Танцы со звездами": чего ожидать от таинственной премьеры

Новости шоу бизнеса: "Танцы со звездами" 2019: все имена судей и дата выхода.

Развлекательный телевизионный проект "Танцы со звездами" уже 25 августа 2019 года выйдет на экраны канала "1+1". И пока поклонники находятся в ожидании новых участников шоу, организаторы назвали все имена судей.

В новом сезоне "Танцев со звездами" зрители снова увидят в креслах двух судей – хореографа Влада Яму и балерину Екатерину Кухар, сообщает издание "КП в Украине".

"В новом сезоне от меня можно ждать больше правды. Мне, как и в прошлом году, важно донести участникам объективную оценку их танцев. Мы все понимаем, насколько проект сложен физически и морально. Думаю, участники при любых обстоятельствах сумеют прислушаться к мнениям судей и критике, поскольку это неотъемлемая часть проекта", – поделился мыслями Влад Яма.

В то же время Екатерина Кухар отметила, что всегда стоит на стороне зрителей, поэтому она иногда кажется слишком требовательной к танцорам.

"В этом проекте я всегда и безоговорочно на стороне зрителя, который должен получить удовольствие от красивого танца и главного танцевального шоу страны. Когда танец красивый, когда вся страна видит развитие и прогресс от эфира к эфиру, я готова бесконечно говорить комплименты паре",– добавила украинская прима-балерина.

А вот насчет третьего участника жюри, то им станет всемирно известный хореограф из Великобритании Франциско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Ранее он был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и america's Got Talent. Организаторы проекта "Танцы со звездами" выпустили яркий видеоролик, в котором прошлогодний судья MONATIK передает эстафету Франциску и предлагает ему занять его место в шоу.

"Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня только искренние впечатления!", – пообещал взволнованный и талантливый Франциско Гомес.

Кроме участия в проекте, он пообещал еще один сюрприз для украинских зрителей: "Много рассказывать пока не буду, но дам подсказку. Наверное, все успели заметить, как я люблю моду. Что ж, пора показать Украине пару образов. Или даже больше..."