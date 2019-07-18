Романтичный образ: Натали Портман очаровала фанов своим появлением в Шанхае

38-летняя Натали Портман очаровала образом в темных оттенках, которые придали ей романтичности.
Безусловно, Натали Портман является одной из любимых звезд шоу-бизнеса для дизайнера модного дома Dior, ведь она неоднократно снималась для рекламных кампаний бренда, а на днях посетила престижную вечеринку от марки, которая состоялась в Шанхае.
На светском вечере звезда фильма "Черный лебедь" предстала перед фотографами в черном макси-платья с яркими акцентами в стиле хиппи.
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Платье с коротким рукавом, с нашитыми цветами и выделенной талией подчеркнуло романтическую натуру Натали Портман, а ее естественный макияж, который освежил лицо, и неидеальная прическа – то, что она поддерживает натуральность, которая держится в трендах уже несколько сезонов подряд.