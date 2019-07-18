Кэтрин Зета-Джонс умилила поклонников нежным поцелуем с мужем

Новости шоу бизнеса: Певица оригинально поздравила мужа с номинацией на "Эмми".

Одни из самых крепких и знаменитых супругов мира продолжают демонстрировать свою любовь! 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс показала нежное фото с мужем 74-летним Майклом Дугласом.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас, сыгравшие свадьбу в 2000 году, пережили нелегкие времена и смогли сохранить свой брак. Новое трогательное фото, которое в очередной раз доказывает о том, что они любят друг друга, женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

Так в Лос-Анджелесе объявили номинантов на престижную премию "Эмми-2019", среди которых претендентом на награду в номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" стал Майкл Дуглас за роль в сериале "Метод Комински". Добавим, что награждение "Эмми-2019" прогремит 22 сентября.

Кэтрин поздравила Дугласа, показав поклонникам романтическую фотографию. На снимке женщина целует своего 74-летнего мужа и признается в любви.

"Моя любовь, я так горжусь твоей номинацией на "Эмми", – заявила Зета-Джонс в подписи.