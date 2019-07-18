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Катя Осадчая показала свою подтянутую фигуру в купальнике

Катя Осадчая показала свою подтянутую фигуру в купальнике
22:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фотографиях украинка ошеломила армию поклонников своей роскошной фигурой

Украинская 35-летняя телеведущая Екатерина Осадчая может похвастаться идеальной фигурой. Добавим, что всего два года назад знаменитость родила второго ребенка – Ивасика Горбунова. После родов Катя быстро пришла в форму и вернулась к насыщенному рабочему графику.

Екатерина Осадчая устроила летний отдых в Одессе. На своей странице в Instagram звезда показала, как купается в море.

На новых фотографиях украинка ошеломила армию поклонников своей роскошной фигурой. Екатерина под солнцем засветила обольстительный загар в черном купальнике.

 

Может и хорошо, что выборы летом... Всем видно, что на этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь кто-то и делайте то-то. А между тем, позади уже половина лета,– добавила она в подписи.

 
 
 
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Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути #мамаісин #одеса #onelove

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Также Екатерина Осадчая показала, что отдыхает вместе с младшим сыном. Звезда опубликовала некоторые снимки с Ивасиком, на которых скрыла его лицо. Добавим, что телеведущая ни разу не раскрыла, как выглядит ее двухлетний ребенок.

Украинская телеведущая завела страницу в Instagram своему любимому

"Лето, не спеши, нам еще надо так много успеть", – комментирует свои снимки Осадчая.

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Отдых, Телеведущая, Катя Осадчая, Звездные дети, Звездные мамы.
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