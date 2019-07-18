Катя Осадчая показала свою подтянутую фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: На фотографиях украинка ошеломила армию поклонников своей роскошной фигурой

Украинская 35-летняя телеведущая Екатерина Осадчая может похвастаться идеальной фигурой. Добавим, что всего два года назад знаменитость родила второго ребенка – Ивасика Горбунова. После родов Катя быстро пришла в форму и вернулась к насыщенному рабочему графику.

Екатерина Осадчая устроила летний отдых в Одессе. На своей странице в Instagram звезда показала, как купается в море.

На новых фотографиях украинка ошеломила армию поклонников своей роскошной фигурой. Екатерина под солнцем засветила обольстительный загар в черном купальнике.

Может и хорошо, что выборы летом... Всем видно, что на этот раз власть выгрызают, как никогда. Уже выберитесь кто-то и делайте то-то. А между тем, позади уже половина лета,– добавила она в подписи.

Также Екатерина Осадчая показала, что отдыхает вместе с младшим сыном. Звезда опубликовала некоторые снимки с Ивасиком, на которых скрыла его лицо. Добавим, что телеведущая ни разу не раскрыла, как выглядит ее двухлетний ребенок.

"Лето, не спеши, нам еще надо так много успеть", – комментирует свои снимки Осадчая.