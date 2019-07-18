Театральная мама: умерла известная украинская артистка Валентина Зимняя

Новости шоу бизнеса: Прощание с актрисой пройдет утром в субботу, 20 июля, в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Ушла из жизни народная артистка Украины, театральный педагог Валентина Зимняя. 91-летняя актриса умерла 18 июля в Киеве.

В Национальном союзе театральных деятелей Украины отметили, что Зимняя была наставницей многих известных украинских театралов.

Печальная весть. Сегодня ушла из жизни Валентина Зимняя, народная артистка Украины, театральный педагог, которая поверила и дала дорогу в профессию многим артистам украинской театральной сцены, – отметили в союзе.

Прощание с актрисой пройдет утром в субботу, 20 июля, в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Родилась в селе Вишневчик Хмельницкой области. Окончила Киевский театральный институт в 1959 году. Работала актрисой Черновицкого украинского музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской. С 1969 года начала преподавать в Киевском университете театра, кино и телевидения.

На счету Валентины много главных ролей в театральных постановках и кино. Она снялась в фильмах: "Волчица", "Марианна", "Платон мне друг", и сериалах: "День рождения Буржуя", "Смерть шпионам!", "Возвращение Мухтара", "Леди Бомж", "Леший".

В 1960 году получила звание народной артистки УССР, награждена тремя орденами Княгини Ольги за вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокий профессионализм.

Среди ее учеников – Анатолий Гнатюк, Евгений Нищук, Снежана Егорова, Лилия Ребрик, Андрей Вовкун, Инна Капинос, Олесь Санин, Петр Мага и многие другие.

Слова соболезнования родным и близким выражают коллеги и студенты Валентины Зимней. Так, один из ее учеников, Вячеслав Соломка рассказал, что женщина воспитала сотни актеров и действительно была для них театральной мамой.