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Мелания Трамп пришла на официальную встречу в черном брючном костюме

Мелания Трамп пришла на официальную встречу в черном брючном костюме
12:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Мелания Трамп сопровождала президента на встрече со спортсменами с инвалидностью.

Первая леди США продолжает поражать мир своими стильными образами. 

В своем блоге в Instagram Мелания Трамп показала эффектные кадры, сделанные во время официальной встречи в Белом доме. Согласно фото, президентская чета пригласила всех американских спортсменов, которые принимали участие в Мировых играх Специальной Олимпиады 2019. Спортсмены подготовили для Дональда и Мелании особые подарки – футболки их сборной.

И на этом рабочий день первой леди США не завершился. Уже через несколько часов после заката в Восточной комнате резиденции Дональд и Мелания Трамп присоединились к торжественной церемонии вручения американского флага. Флаг сопровождал военных во время высадки в Нормандии в годы Второй мировой войны и был продан бизнесмену Берту Крейку. 

 
 
 
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Today, we welcomed members of Team USA to the @WhiteHouse, commemorating their incredible accomplishments at the 2019 Special Olympics World Games. @specialolyUSA @specialolympics @WorldGamesAD

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

Мелания Трамп показала стильный образ

Эта частица нашей истории сегодня вернулась домой. Спасибо за возвращение флага США, который вылетел на корабле ВМС во время высадки в Нормандии. Исторический флаг будет элементом выставки и будет напоминать о службе военных и больших потерях американского народа, – прокомментировала первая леди США в сети.

Мелания Трамп выбрала лаконичный образ, который был уместен для обоих встреч. Первая леди предстала перед камерами в стильном брючном костюме и белой блузке. К наряду она подобрала туфли-лодочки на каблуках. Идеальная укладка волос завершила ее стильный look.

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Знаменитости, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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