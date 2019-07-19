Мелания Трамп пришла на официальную встречу в черном брючном костюме

Новости шоу бизнеса: На днях Мелания Трамп сопровождала президента на встрече со спортсменами с инвалидностью.

Первая леди США продолжает поражать мир своими стильными образами.

В своем блоге в Instagram Мелания Трамп показала эффектные кадры, сделанные во время официальной встречи в Белом доме. Согласно фото, президентская чета пригласила всех американских спортсменов, которые принимали участие в Мировых играх Специальной Олимпиады 2019. Спортсмены подготовили для Дональда и Мелании особые подарки – футболки их сборной.

И на этом рабочий день первой леди США не завершился. Уже через несколько часов после заката в Восточной комнате резиденции Дональд и Мелания Трамп присоединились к торжественной церемонии вручения американского флага. Флаг сопровождал военных во время высадки в Нормандии в годы Второй мировой войны и был продан бизнесмену Берту Крейку.

Эта частица нашей истории сегодня вернулась домой. Спасибо за возвращение флага США, который вылетел на корабле ВМС во время высадки в Нормандии. Исторический флаг будет элементом выставки и будет напоминать о службе военных и больших потерях американского народа, – прокомментировала первая леди США в сети.

Мелания Трамп выбрала лаконичный образ, который был уместен для обоих встреч. Первая леди предстала перед камерами в стильном брючном костюме и белой блузке. К наряду она подобрала туфли-лодочки на каблуках. Идеальная укладка волос завершила ее стильный look.