Ольга Цибульская опубликовала новое фото в свадебном платье

Новости шоу бизнеса: Теперь же звезда не постеснялась показать себя без макияжа и нарядилась в свадебное платье.

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская опубликовала фото в свадебном платье.

Ольга Цибульская активно ведет страницу в Instagram и часто публикует новые фотографии.

"Как выйти замуж? Записывай. Берешь корзину спелой, как ты, клубники, выходишь в свадебном платье на перекресток возле Верховной Рады и как бы "случайно" рассыпаешь ту клубнику на дорогу. Собираешь медленно и в красивой позе, пока за светофором не появится принц твоей мечты на Ламборджини (не путать с Ланосом). А если серьезно, любовь приходит пешком и тогда, когда ты ее специально не ждешь.

"Сегодня у нас дома ролевые игры: невеста и заблудившийся тамада. Выбираю костюм. Брать это или то платье в сторис?" – написала Цибульская.

"Ого, вы, Цибульская, горячая женщина. Не каждый скажет, в какую ролевую игру будет играть ночью", "Просто богиня", "Какие платья! Все хочется померить!" – комментируют фаны.