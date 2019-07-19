Ольга Цибульская опубликовала новое фото в свадебном платье

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская опубликовала фото в свадебном платье.
Ольга Цибульская активно ведет страницу в Instagram и часто публикует новые фотографии.
"Как выйти замуж? Записывай. Берешь корзину спелой, как ты, клубники, выходишь в свадебном платье на перекресток возле Верховной Рады и как бы "случайно" рассыпаешь ту клубнику на дорогу. Собираешь медленно и в красивой позе, пока за светофором не появится принц твоей мечты на Ламборджини (не путать с Ланосом). А если серьезно, любовь приходит пешком и тогда, когда ты ее специально не ждешь.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Як вийти заміж?Записуй Береш кошик стиглої, як ти, полуниці, виходиш у весільній сукні на перехрестя біля Верховної Ради і ніби «випадково» розсипаєш ту полуницю на дорогу. Збираєш повільно і в красивій позі, доки за світлофором не з`явиться принц твоєї мрії на Ламборджині (не плутати з Ланосом) А якщо серйозно, любов приходить пішки і тоді, коли ти її спеціально не чекаєш. Сьогодні в нас вдома рольові ігри: наречена і заблукавший тамада Вибираю костюм.Брати цей чи ту сукню, що в сторіс ? #сукнябіла #київ #сім‘я #цибульская #яквийтизаміж
"Сегодня у нас дома ролевые игры: невеста и заблудившийся тамада. Выбираю костюм. Брать это или то платье в сторис?" – написала Цибульская.
"Ого, вы, Цибульская, горячая женщина. Не каждый скажет, в какую ролевую игру будет играть ночью", "Просто богиня", "Какие платья! Все хочется померить!" – комментируют фаны.