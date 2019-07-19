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Ольга Цибульская опубликовала новое фото в свадебном платье

Ольга Цибульская опубликовала новое фото в свадебном платье
12:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Теперь же звезда не постеснялась показать себя без макияжа и нарядилась в свадебное платье.

Украинская телеведущая и певица Ольга Цибульская опубликовала фото в свадебном платье.

Ольга Цибульская активно ведет страницу в Instagram и часто публикует новые фотографии. 

"Как выйти замуж? Записывай. Берешь корзину спелой, как ты, клубники, выходишь в свадебном платье на перекресток возле Верховной Рады и как бы "случайно" рассыпаешь ту клубнику на дорогу. Собираешь медленно и в красивой позе, пока за светофором не появится принц твоей мечты на Ламборджини (не путать с Ланосом). А если серьезно, любовь приходит пешком и тогда, когда ты ее специально не ждешь. 

 
 
 
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Як вийти заміж?Записуй Береш кошик стиглої, як ти, полуниці, виходиш у весільній сукні на перехрестя біля Верховної Ради і ніби «випадково» розсипаєш ту полуницю на дорогу. Збираєш повільно і в красивій позі, доки за світлофором не з`явиться принц твоєї мрії на Ламборджині (не плутати з Ланосом) А якщо серйозно, любов приходить пішки і тоді, коли ти її спеціально не чекаєш. Сьогодні в нас вдома рольові ігри: наречена і заблукавший тамада Вибираю костюм.Брати цей чи ту сукню, що в сторіс ? #сукнябіла #київ #сім‘я #цибульская #яквийтизаміж

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Смело, красиво и по-летнему горячо: Оля Цибульская перевоплотилась в Джей Ло

"Сегодня у нас дома ролевые игры: невеста и заблудившийся тамада. Выбираю костюм. Брать это или то платье в сторис?" – написала Цибульская.

"Ого, вы, Цибульская, горячая женщина. Не каждый скажет, в какую ролевую игру будет играть ночью", "Просто богиня", "Какие платья! Все хочется померить!" – комментируют фаны.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Ролевые игры, Ольга Цибульская.
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