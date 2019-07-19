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Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
14:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Франциско Гомес стал известен украинскому зрителю еще в 2008 году, когда на телеканале СТБ показали первый сезон шоу Танцюють Всі.

Легендарный хореограф и судья шоу "Танцюють Всі" сядет рядом с Владом Ямой в кресло жюри на шоу "Танці з зірками".

Франциско был самым эпатажным и ярким персонажем среди всех членов жюри, а еще это именно он является постановщиком хореографии для звезд с мировым именем, к примеру, Мадонны.

Франциско запомнился зрителям благодаря своей экспрессивной манере выражать чувства по поводу выступления участников. Его главной "фишечкой" стала фраза: "I Love! Love! Love it!", когда ему очень нравилось выступление участника. 

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

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А вчера, 18 июля, телеканал 1+1 огорошил зрителей новостью о том, что Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение и снова в качестве жюри талант-шоу. Так, хореограф вместе с Владом Ямой и Екатериной Кухар будет членом жюри шоу Танці з зірками.

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Шоу, Знаменитости, Хореограф, Франциско Гомес, Танцевальное шоу, Танці з зірками, Легендарный хореограф.
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