Легендарный хореограф и судья шоу "Танцюють Всі" сядет рядом с Владом Ямой в кресло жюри на шоу "Танці з зірками".
Франциско был самым эпатажным и ярким персонажем среди всех членов жюри, а еще это именно он является постановщиком хореографии для звезд с мировым именем, к примеру, Мадонны.
Франциско запомнился зрителям благодаря своей экспрессивной манере выражать чувства по поводу выступления участников. Его главной "фишечкой" стала фраза: "I Love! Love! Love it!", когда ему очень нравилось выступление участника.
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Феєричне повернення @siscogomez! Не пропусти #танціззірками вже з 25 серпня на 1+1
А вчера, 18 июля, телеканал 1+1 огорошил зрителей новостью о том, что Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение и снова в качестве жюри талант-шоу. Так, хореограф вместе с Владом Ямой и Екатериной Кухар будет членом жюри шоу Танці з зірками.