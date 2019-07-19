Королева Летиция в старом наряде Hugo Boss на официальном мероприятии

Новости шоу бизнеса: Королева Испании Летиция стала гостьей мероприятия от фонда Fundeu BBVA.

Уточним, что фонд занимается проектами, связанными с защитой испанского языка.

Для выхода Летиция примерила черно-белое платье с плиссе из коллекции бренда Hugo Boss. Свой образ испанская королева дополнила остроносыми туфлями от Steve Madden и белым клатчем от Carolina Herrera. Об этом пишет издание Daily Mail.

Свой образ женщина завершила дорогими серьгами, элегантной укладкой и натуральным макияжем.

Интересно то, что Летиция не впервые одевает это платье от Hugo Boss. Бывшая журналистка часто покупает такую одежду, которая будет актуальна в каждом сезоне и не зависит от трендов.

Монохромное платье выглядит просто, но отлично подчеркивает фигуру испанской королевы. Также наряд легко сочетается с черной обувью и любым цветом сумки.

Добавим, что платье можно приобрести сейчас во всех магазинах бренда. Обычно Летиция одевает такой наряд, который поклонники могут найти и приобрести "не за все деньги". Этим женщина стала ближе к обычным людям. Что интересно, жена короля Испании часто примеряет одежду от демократичных марок.

К примеру, одним из последних выходов Летиции стало появление в твидовом платье от Zara, которое сейчас со скидкой продается за 800 гривен.