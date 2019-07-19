Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Климкин о "паспортизации" ОРДЛО: Это послание Путина Западу
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Лучшие бои Виталия Кличко (Видео)
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение
Франциско Гомес возвращается на украинское телевидение

Королева Летиция в старом наряде Hugo Boss на официальном мероприятии

Смотрите фото (3)
Королева Летиция в старом наряде Hugo Boss на официальном мероприятии
16:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Королева Испании Летиция стала гостьей мероприятия от фонда Fundeu BBVA.

Уточним, что фонд занимается проектами, связанными с защитой испанского языка.

Для выхода Летиция примерила черно-белое платье с плиссе из коллекции бренда Hugo Boss. Свой образ испанская королева дополнила остроносыми туфлями от Steve Madden и белым клатчем от Carolina Herrera. Об этом пишет издание Daily Mail.

Свой образ женщина завершила дорогими серьгами, элегантной укладкой и натуральным макияжем.

Интересно то, что Летиция не впервые одевает это платье от Hugo Boss. Бывшая журналистка часто покупает такую одежду, которая будет актуальна в каждом сезоне и не зависит от трендов.

Монохромное платье выглядит просто, но отлично подчеркивает фигуру испанской королевы. Также наряд легко сочетается с черной обувью и любым цветом сумки.

Мелания Трамп пришла на официальную встречу в черном брючном костюме

Добавим, что платье можно приобрести сейчас во всех магазинах бренда. Обычно Летиция одевает такой наряд, который поклонники могут найти и приобрести "не за все деньги". Этим женщина стала ближе к обычным людям. Что интересно, жена короля Испании часто примеряет одежду от демократичных марок.

К примеру, одним из последних выходов Летиции стало появление в твидовом платье от Zara, которое сейчас со скидкой продается за 800 гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Hugo Boss, Королева Испании, Королева Летиция, Fundeu BBVA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
04 На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
05 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Германия назначила нового посла в Украине
Германия назначила нового посла в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы в Украине
На выходных тепло и преимущественно сухо: погода на выборы
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
ЕС осудил частые атаки на БПЛА ОБСЕ на Донбассе
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
СМИ: 52-летняя голливудская актриса ожидает ребенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь