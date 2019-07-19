Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек

На своей официальной странице в Instagram звезда комедийного проекта "Женский квартал" выложила трогательное фото, на котором поздравляет своих маленьких детишек с днем рождения.
Поздравления с 3-летием своих младшеньких умилило всю сеть своей искренностью.
"С днем рождения, мои Кравчата!", - подписала Елена Кравец снимок.
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Напомним, что украинская звезда родила двойняшек в 39 лет. Актриса комедийных телепроектов старается не ограничивать своих детей и дает им полную свободу самовыражения. Своей старшей дочери, Маши, Елена Кравец разрешила жить отдельно в 16 лет.