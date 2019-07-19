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Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек
Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек

Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек

Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек
17:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Актриса "95 квартала", которая родила в 39 лет, опубликовала фото с детьми.

На своей официальной странице в Instagram звезда комедийного проекта "Женский квартал" выложила трогательное фото, на котором поздравляет своих маленьких детишек с днем рождения.

Поздравления с 3-летием своих младшеньких умилило всю сеть своей искренностью.

"С днем рождения, мои Кравчата!", - подписала Елена Кравец снимок.

 
 
 
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С днем рождения, мои Кравчата!)))

Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)

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Напомним, что украинская звезда родила двойняшек в 39 лет. Актриса комедийных телепроектов старается не ограничивать своих детей и дает им полную свободу самовыражения. Своей старшей дочери, Маши, Елена Кравец разрешила жить отдельно в 16 лет.

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День рождения, Двойняшки, 95 квартал, Вечерний Квартал, Елена Кравец, Женский квартал.
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