Елена Кравец трогательно поздравила с днем рождения своих двойняшек

Новости шоу бизнеса: Актриса "95 квартала", которая родила в 39 лет, опубликовала фото с детьми.

На своей официальной странице в Instagram звезда комедийного проекта "Женский квартал" выложила трогательное фото, на котором поздравляет своих маленьких детишек с днем рождения.

Поздравления с 3-летием своих младшеньких умилило всю сеть своей искренностью.

"С днем рождения, мои Кравчата!", - подписала Елена Кравец снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С днем рождения, мои Кравчата!))) Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 18 Июл 2019 в 9:45 PDT

Напомним, что украинская звезда родила двойняшек в 39 лет. Актриса комедийных телепроектов старается не ограничивать своих детей и дает им полную свободу самовыражения. Своей старшей дочери, Маши, Елена Кравец разрешила жить отдельно в 16 лет.