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Где проводят отпуск Кейт Миддлтон и Принц Уильям с детьми

Где проводят отпуск Кейт Миддлтон и Принц Уильям с детьми
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Местом отдыха королевская семья выбрала свой любимый остров.

Быть членом монаршей семьи Великобритании – означает насыщенно работать без выходных. Поэтому летом члены семьи обязательно должны отправляться на отдых, чтобы набраться сил для следующего года. Поэтому Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели в двухмесячный отпуск вместе со своими детьми.

Поскольку члены королевской семьи в течение целого года насыщенно посещают официальные и светские мероприятия, становятся гостями благотворительных вечеров, открытий выставок и других событий, летние каникулы, проведенные со всей семью, – именно то, что надо. Поэтому, как сообщает The Mirror, после окончания обучения детей в школах и садах семья герцогов Кембриджских в полном составе полетела на любимый остров.

Отпуск Кейт Миддлтон и принца Уильяма продлится около двух месяцев, поэтому они позволили себе выбрать локацию, полет на которую занимает примерно 10 часов. Уже несколько лет подряд знаменитая чета выбирает именно остров Мюстик (Mustique) в Карибском море.

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Их первый визит туда состоялся еще задолго до свадьбы, в 2008 году, после чего они неоднократно возвращались туда со своими родителями и детьми. Стоит отметить, что именно на острове Мюстик герцоги Кембриджские отпразднуют шестой день рождения старшего сына, принца Джорджа.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Отпуск, Королевская семья, Летний отдых.
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