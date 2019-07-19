Где проводят отпуск Кейт Миддлтон и Принц Уильям с детьми

Новости шоу бизнеса: Местом отдыха королевская семья выбрала свой любимый остров.

Быть членом монаршей семьи Великобритании – означает насыщенно работать без выходных. Поэтому летом члены семьи обязательно должны отправляться на отдых, чтобы набраться сил для следующего года. Поэтому Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели в двухмесячный отпуск вместе со своими детьми.

Поскольку члены королевской семьи в течение целого года насыщенно посещают официальные и светские мероприятия, становятся гостями благотворительных вечеров, открытий выставок и других событий, летние каникулы, проведенные со всей семью, – именно то, что надо. Поэтому, как сообщает The Mirror, после окончания обучения детей в школах и садах семья герцогов Кембриджских в полном составе полетела на любимый остров.

Отпуск Кейт Миддлтон и принца Уильяма продлится около двух месяцев, поэтому они позволили себе выбрать локацию, полет на которую занимает примерно 10 часов. Уже несколько лет подряд знаменитая чета выбирает именно остров Мюстик (Mustique) в Карибском море.

Их первый визит туда состоялся еще задолго до свадьбы, в 2008 году, после чего они неоднократно возвращались туда со своими родителями и детьми. Стоит отметить, что именно на острове Мюстик герцоги Кембриджские отпразднуют шестой день рождения старшего сына, принца Джорджа.