Меган Маркл прокомментировала свою жизнь в королевской семье

Новости шоу бизнеса: Меган намекнула, что жизнь в королевской семье дается не так уж просто.

В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру игрового ремейка "Короля льва". Появление монарших особ взволновало не только поклонников, но и знаменитостей на красной ковровой дорожке.

Фанатский Twitter-аккаунт поделился видеороликом, на котором Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Фарреллом Уильямсом.

Гарри похвалил шорты музыканта, а тот в свою очередь признался в восхищении герцогам: "Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна, просто прекрасна. Никогда не принимайте это как должное, но я хотел сказать вам, что в нынешних реалиях это очень много значит для многих из нас. Серьезно".

Wow!!! P: Hey how you doing bro?

H: I love the shorts.

P: So happy for your union. Love is amazing. It’s wonderful.Don’t ever take that for granted but what it means in today’s climate I just wanted to tell u it’s so significant for so many of us.Seriously...

M: Thank u so much. pic.twitter.com/Xc116yqWVx — Royal Suitor (@royal_suitor) 15 июля 2019 г.

"Большое спасибо. Это так мило с вашей стороны. Это нелегко нам дается", — ответила Меган на слова Уильямса. Разумеется, поклонники живо отреагировали на последнюю фразу герцогини. "Она не заслуживает всего этого", — посетовал один из пользователей, вероятно, имея в виду критику, которую на Маркл обрушивают уже несколько лет.

Однако Меган и сама дает поводы для пересудов: общественность была недовольна просьбой не фотографировать ее на Уимблдоне, раздосадована их с Гарри решением не раскрывать имена крестных родителей Арчи, возмущена отсутствием Маркл на встрече с Дональдом Трампом и не только.