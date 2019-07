Меган Маркл прокомментировала свою жизнь в королевской семье

В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру игрового ремейка "Короля льва". Появление монарших особ взволновало не только поклонников, но и знаменитостей на красной ковровой дорожке.

Фанатский Twitter-аккаунт поделился видеороликом, на котором Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Фарреллом Уильямсом.

Гарри похвалил шорты музыканта, а тот в свою очередь признался в восхищении герцогам: "Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна, просто прекрасна. Никогда не принимайте это как должное, но я хотел сказать вам, что в нынешних реалиях это очень много значит для многих из нас. Серьезно".

Wow!!!

P: Hey how you doing bro?

H: I love the shorts.

P: So happy for your union. Love is amazing. It’s wonderful.Don’t ever take that for granted but what it means in today’s climate I just wanted to tell u it’s so significant for so many of us.Seriously...

M: Thank u so much. pic.twitter.com/Xc116yqWVx

— Royal Suitor (@royal_suitor) 15 июля 2019 г.