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Меган Маркл прокомментировала свою жизнь в королевской семье

Меган Маркл прокомментировала свою жизнь в королевской семье
09:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Меган намекнула, что жизнь в королевской семье дается не так уж просто.

В эти выходные Меган Маркл и принц Гарри посетили лондонскую премьеру игрового ремейка "Короля льва". Появление монарших особ взволновало не только поклонников, но и знаменитостей на красной ковровой дорожке.

Фанатский Twitter-аккаунт поделился видеороликом, на котором Меган Маркл и принц Гарри пообщались с Фарреллом Уильямсом.

Гарри похвалил шорты музыканта, а тот в свою очередь признался в восхищении герцогам: "Я так счастлив за ваш союз. Любовь удивительна, просто прекрасна. Никогда не принимайте это как должное, но я хотел сказать вам, что в нынешних реалиях это очень много значит для многих из нас. Серьезно". 

Меган Маркл и принц Гарри побывали на премьере "Короля Льва": look герцогини

"Большое спасибо. Это так мило с вашей стороны. Это нелегко нам дается", — ответила Меган на слова Уильямса. Разумеется, поклонники живо отреагировали на последнюю фразу герцогини. "Она не заслуживает всего этого", — посетовал один из пользователей, вероятно, имея в виду критику, которую на Маркл обрушивают уже несколько лет.

Однако Меган и сама дает поводы для пересудов: общественность была недовольна просьбой не фотографировать ее на Уимблдоне, раздосадована их с Гарри решением не раскрывать имена крестных родителей Арчи, возмущена отсутствием Маркл на встрече с Дональдом Трампом и не только.

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Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и приц Гарри.
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