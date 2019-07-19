Хейден Панеттьер не контактирует с 4-летней дочерью: детали

Новости шоу бизнеса: В последний раз актриса виделась с малышкой в феврале.

Американская актриса Хейден Панеттьер перестала общаться с 4-летней дочерью Каей-Евдокией от украинского боксера Владимира Кличко.

После расставания звездной пары малышка переехала к отцу в Украину. В последний раз Хейден проводила время с дочерью в феврале 2019-го. Как сообщили инсайдеры издания People, Панеттьер не может найти времени на дочь, так как слишком увлечена своим новым парнем - Брайаном Хикерсоном.

"Дочь живет далеко, а поскольку ее жизнь постоянно меняется, то у нее появляются другие проблемы", - утверждает источник.

Стоит отметить, что Брайан Хикерсон регулярно избивает Хейден, дело даже дошло до суда. Несмотря на это, актриса продолжает с ним встречаться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Me and my precious Hattie Mae! #AuntieHayds Публикация от Hayden Panettiere (@officialhaydenpanettier) 9 Ноя 2015 в 3:50 PST

Ранее Владимир Кличко и Хейден Панеттьер жили вместе с дочерью во Флориде, однако после расставания боксер вернулся в Украину, а актриса переехала в Лос-Анджелес.