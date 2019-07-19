Семья актера "Дизель Шоу" ждет пополнение в семье

Новости шоу бизнеса: Супруга Егора Крутоголова беременна вторым ребенком.

Счастливая семья снялась для обложки журнала "Отдохни", в интервью которому рассказали подробности рождения будущего малыша.

Сообщение о пополнении в семье Крутоголова появилось на странице "Дизель Шоу" в Facebook.

Как известно, супруги живут в браке около 13 лет и воспитывают 9-летнего сына Леву. Егор рассказал, что следующим ребенком у них будет мальчик.

"У нас снова мальчик! Назовем Макс. Это трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала", – добавил актер.

Интересно то, что Катя и Егор, которые имеют безумные рабочие графики, не планируют пользоваться услугами няни, а будут самостоятельно ухаживать за ребенком.

"Я уже прошу ее. Ну, может, сельди тебе? Может, еще чего? Погоняй мужика своего, что же это за беременность такая?" – с юмором мужчина рассказывает про свою жену, беременность которой проходит спокойно и без вкусовых изменений.