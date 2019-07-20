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Заинтриговала: Даша Квиткова удивила снимками в свадебном платье

Заинтриговала: Даша Квиткова удивила снимками в свадебном платье
17:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Победительница шоу Холостяк Даша Квиткова опубликовала фото в свадебном платье.

В пятницу, 24 мая, состоялся финал 9 сезона романтического реалити «Холостяк», в котором Никита Добрынин сделал свой выбор. Избранницей героя стала 20-летняя киевлянка Даша Квиткова. Многие поклонники пары начали задаваться вопросом, остались ли Никита и Даша вместе по завершении проекта. Оба держали в секрете эту информацию, однако после выхода пост-шоу наконец признались, что остались вместе.

Теперь же Даша Квиткова стала настоящей звездой интернета и не редко участвует в фотосъемках. Так, девушка показала кадры в роскошных свадебных платьях.

Никита Добрынин увез Дашу Квиткову в столицу Франции

"Пока мы нежимся около моря и получаем солнечные поцелуи, хочу вам показать съемку, которая была совсем недавно. Почему я была в свадебном платье? Вот и ответ. Многие, кстати, догадались. Какое платье вам нравится больше всего? Очень хочется узнать ваши предпочтения, а я потом расскажу о своих", – написала Квиткова.

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Свадебное платье, Образ, Наряд, Победительница шоу Холостяк, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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