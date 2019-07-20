Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели

Новости шоу бизнеса: Поклонники любят следить за street style образами Ирины Шейк, которые она выбирает для прогулок.

Популярная модель Ирина Шейк, которая разошлась с Брэдли Купером, договорилась с актером о совместной опеке над их двухлетней дочерью Леей. Экс-влюбленные решили жить в Нью-Йорке, чтобы разделить уход за ребенком 50:50.

Так, на днях, пока Купер проводил время с девочкой, Ирина вышла на прогулку со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой.

Для шопинга с мамой в Нью-Йорке 33-летняя супермодель надела кожаную миди-юбку, продемонстрировав стройные ноги. Для того, чтобы look выглядел современным и трендовым, Шейк дополнила его белым комфортным топом и черными кроссовками от Versace (обувь стоит около 900 долларов).

Мама знаменитой модели Ольга Шайхлисламова для выхода также подготовила стильный и лаконичный "аутфит". Женщина надела широкие белые брюки с черным топом, который дополнила массивными украшениями.