Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели

Популярная модель Ирина Шейк, которая разошлась с Брэдли Купером, договорилась с актером о совместной опеке над их двухлетней дочерью Леей. Экс-влюбленные решили жить в Нью-Йорке, чтобы разделить уход за ребенком 50:50.
Так, на днях, пока Купер проводил время с девочкой, Ирина вышла на прогулку со своей мамой Ольгой Шайхлисламовой.
Для шопинга с мамой в Нью-Йорке 33-летняя супермодель надела кожаную миди-юбку, продемонстрировав стройные ноги. Для того, чтобы look выглядел современным и трендовым, Шейк дополнила его белым комфортным топом и черными кроссовками от Versace (обувь стоит около 900 долларов).
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#new Irina Shayk was spotted in New York City this Friday taking comfort in the company of her mother Olga Shaykhlislamova
Мама знаменитой модели Ольга Шайхлисламова для выхода также подготовила стильный и лаконичный "аутфит". Женщина надела широкие белые брюки с черным топом, который дополнила массивными украшениями.