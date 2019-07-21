"Отъедала бока": Регина Тодоренко рассказала, как провела медовый месяц

На днях артистка пожаловалась на лишний вес, приобретенный за время отпуска.
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова прошла две недели назад, но общественность до сих пор не перестает обсуждать это событие. После церемонии, прошедшей 3 июля в Италии, молодожены устроили медовый месяц в Греции.
Регина охотно делится подробностями не только свадебного торжества, но и новыми снимками, сделанными за время отдыха. Недавно ведущая опубликовала фото, на котором позирует в бикини около моря. Знаменитость посетовала, что за две недели она обзавелась парой лишних килограммов.
"Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", - поведала подписчикам Тодоренко.
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#отдых @aldemar_royal_mare Ещё раз позволю себе повториться и написать , как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку , которую готовят в отеле #АльдемарРоялМаре Из отпуска я привезла не только радость , но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете ( по моим завтракам в сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали) Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться? #регинапутешественница Любимый купальник - @calzedonia
Мы думаем, что Регина немного кокетничает, ведь ее пресс кажется рельефным и явно подкаченным. К тому же смеем заметить, что чуть больше полугода назад звезда впервые стала мамой. Так что фигура - огонь!