Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
Ломаченко и Кэмпбелл провели первую дуэль взглядов
Ломаченко и Кэмпбелл провели первую дуэль взглядов
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник

"Отъедала бока": Регина Тодоренко рассказала, как провела медовый месяц

"Отъедала бока": Регина Тодоренко рассказала, как провела медовый месяц
09:42 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После свадебной церемонии Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились на остров Крит.

На днях артистка пожаловалась на лишний вес, приобретенный за время отпуска.

Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова прошла две недели назад, но общественность до сих пор не перестает обсуждать это событие. После церемонии, прошедшей 3 июля в Италии, молодожены устроили медовый месяц в Греции.

Регина охотно делится подробностями не только свадебного торжества, но и новыми снимками, сделанными за время отдыха. Недавно ведущая опубликовала фото, на котором позирует в бикини около моря. Знаменитость посетовала, что за две недели она обзавелась парой лишних килограммов.

"Из отпуска я привезла не только радость, но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете", - поведала подписчикам Тодоренко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#отдых @aldemar_royal_mare Ещё раз позволю себе повториться и написать , как я люблю Грецию, остров Крит и вкуснейшую Мусаку , которую готовят в отеле #АльдемарРоялМаре Из отпуска я привезла не только радость , но и дополнительные бока, которые старательно отъедала, поглощая все, что дают на фуршете ( по моим завтракам в сториз, вы наверняка видели, что проголодаться мне не давали) Ох уж, это чревоугодие!!!! А вы что больше всего любите делать в отелях: спать/отъедаться? #регинапутешественница Любимый купальник - @calzedonia

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Заинтриговала: Даша Квиткова удивила снимками в свадебном платье

Мы думаем, что Регина немного кокетничает, ведь ее пресс кажется рельефным и явно подкаченным. К тому же смеем заметить, что чуть больше полугода назад звезда впервые стала мамой. Так что фигура - огонь!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Медовый месяц, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Выборы в Раду: на участке в Индии были испорчены все бюллетени
03 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
04 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
05 Гороскоп на завтра, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
Авиация Ливии нанесла удары по войскам генерала Хафтара
В столице на ТЭЦ случился пожар
В столице на ТЭЦ случился пожар
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Рецепт дня: творожный пирог со смородиной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь