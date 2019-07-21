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Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече
14:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Накануне в Белом доме президент США и его жена Мелания Трамп устроили официальный прием.

Каждый официальный выход или политическое мероприятие президента США Дональда Трампа отмечается не только решением важных вопросов, но и пристальным вниманием к его жене, которая всегда его сопровождает. 49-летняя Мелания Трамп во время приема в резиденции президентской четы в очередной раз подчеркнула, что элегантные образы подходят ей едва ли не больше всех других.

Если образ 73-летнего главы государства был привычным для публики, то платье, которое подобрала Мелания Трамп гости увидели впервые.

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Каждый выход одной из американских икон стиля сопровождается пристальным наблюдением и рассмотрением ее целостного образа. На этот раз 49-летняя Мелания Трамп не побоялась надеть белые брюки. Ведь, как известно, белый цвет имеет свойство полнить. Однако стройной жене президента это не грозило. "Изюминкой" штанов стали черные полоски, которые в фэшн-индустрии называют лампасами. Для "верха" белокурая американка выбрала элегантную блузу с воротником и изящными мантежами.

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Дональд Трамп, Первая леди США, Мелания Трамп.
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