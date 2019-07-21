Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Новости шоу бизнеса: Накануне в Белом доме президент США и его жена Мелания Трамп устроили официальный прием.

Каждый официальный выход или политическое мероприятие президента США Дональда Трампа отмечается не только решением важных вопросов, но и пристальным вниманием к его жене, которая всегда его сопровождает. 49-летняя Мелания Трамп во время приема в резиденции президентской четы в очередной раз подчеркнула, что элегантные образы подходят ей едва ли не больше всех других.

Если образ 73-летнего главы государства был привычным для публики, то платье, которое подобрала Мелания Трамп гости увидели впервые.

Каждый выход одной из американских икон стиля сопровождается пристальным наблюдением и рассмотрением ее целостного образа. На этот раз 49-летняя Мелания Трамп не побоялась надеть белые брюки. Ведь, как известно, белый цвет имеет свойство полнить. Однако стройной жене президента это не грозило. "Изюминкой" штанов стали черные полоски, которые в фэшн-индустрии называют лампасами. Для "верха" белокурая американка выбрала элегантную блузу с воротником и изящными мантежами.