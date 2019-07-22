Ким Кардашян взбудоражила фанов соблазнительным снимком

Новости шоу бизнеса: 38-летняя Ким Кардашян показала откровенное фото в сексапильном купальнике.

Горячее фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи Ким сообщила, что фото является архивным, которое она сделала во время роскошного отдыха в Коста-Рике. Жена Канье Уэста позирует в минималистичном черном купальнике, который соблазнительно подчеркивает пышные формы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #FBF Take me back please #CostaRica Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 19 Июл 2019 в 9:38 PDT

В течение первых часов после публикации снимок звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" собрал более 4 миллионов просмотров.

Звезда также показала новое фото с кампании новой коллекции KKW Beauty, на котором Ким предстала в образе огненной женщины-блондинки.

Для рекламы собственной коллекции Кардашян снялась в ярком облегающем корсете с глубоким декольте, который для нее создал Thierry Mugler.