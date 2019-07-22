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Ким Кардашян взбудоражила фанов соблазнительным снимком

Ким Кардашян взбудоражила фанов соблазнительным снимком
09:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 38-летняя Ким Кардашян показала откровенное фото в сексапильном купальнике.

Горячее фото Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи Ким сообщила, что фото является архивным, которое она сделала во время роскошного отдыха в Коста-Рике. Жена Канье Уэста позирует в минималистичном черном купальнике, который соблазнительно подчеркивает пышные формы.

 
 
 
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#FBF Take me back please #CostaRica

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

В течение первых часов после публикации снимок звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" собрал более 4 миллионов просмотров.

Звезда также показала новое фото с кампании новой коллекции KKW Beauty, на котором Ким предстала в образе огненной женщины-блондинки.

 
 
 
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My @kkwbeauty Sooo Fire Collection just dropped!!! I cant wait to see all of the looks you guys create with this collection! Go to Kkwbeauty.com before it sells out

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашьян задает новый летний тренд: эффектный look

Для рекламы собственной коллекции Кардашян снялась в ярком облегающем корсете с глубоким декольте, который для нее создал Thierry Mugler.

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Ким Кардашьян, Стиль, Звезда, Знаменитость, Наряд, Купальник.
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